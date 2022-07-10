Во время ракетного обстрела ВС РФ в Кривом Роге погибла чемпионка по спортивным танцам

Дарье Курдель было 20 лет, она погибла во время тренировки во дворе.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области во время ракетного обстрела ВС РФ погибла 20-летняя чемпионка Украины по спортивным танцам. В момент обстрела Дарья Курдель была на тренировке вместе с отцом. Об этом сообщает местный сайт "Горсовет".

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Обстрел микрорайона Ингулец произошел 9 июля. Очевидцы сообщают, что, когда начался обстрел, 20-летняя девушка тренировалась на спортивной площадке вместе с отцом. После обстрела у нее не было видимых признаков ранений, она сидела у забора и была очень бледна.

Прохожие вызвали скорую и в реанимации выяснилось, что у Дарьи были многочисленные осколочные ранения в области сердца и печени. Девушка умерла в больнице. Ее отца прооперировали, он в тяжелом состоянии.

[ + – ] Погибла Дарья Курдель – чемпионка по спортивным танцам Фото: Соцсети

"В больнице скончалась 20-летняя девушка, раненная утром из-за вражеского обстрела Кривого Рога. Медики несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, ранения были тяжелыми. Этот варварский обстрел мирного города унес жизни двух человек. По уточненным данным, трое раненых. 43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки. Как ему сказать, что его ребенка больше нет. Горите в аду, русские убийцы!" – написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

Вместе с матерью Дарья вела студию танцев на пилоне. В свое время она выиграла чемпионат Украины в этом виде спорта. Училась в Криворожском юридическом профессиональном колледже, а потом поступила на Криворожский факультет Национального университета "Одесская юридическая академия".

[ + – ] Дарья Курдель на тренировке

Напомним, ранее известный блогер и ведущий Андрей Бедняков рассказал, как умерла его мать в Мариуполе. По словам Беднякова, женщина впала в кому, его сестре удалось вывезти ее из города, но было уже поздно. Сам он, когда началась война, был на Мальдивах.