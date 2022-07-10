Під час ракетного обстрілу ЗС РФ у Кривому Розі загинула чемпіонка зі спортивних танців

Дар'ї Курдель було 20 років, вона загинула під час тренування у дворі.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області під час ракетного обстрілу ЗС РФ загинула 20-річна чемпіонка України зі спортивних танців. У момент обстрілу Дар'я Курдель була на тренуванні разом із батьком. Про це повідомляє місцевий сайт "Міськрада".

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Обстріл мікрорайону Інгулець стався 9 липня. Очевидці повідомляють, що коли почався обстріл, 20-річна дівчина тренувалася на спортивному майданчику разом із батьком. Після обстрілу вона не мала видимих ознак поранень, вона сиділа біля паркану і була дуже бліда.

Перехожі викликали швидку і в реанімації з'ясувалося, що Дарія мала численні осколкові поранення в області серця і печінки. Дівчина померла в лікарні. Її батька прооперували, він у тяжкому стані.

[ + – ] Загинула Дар'я Курдель – чемпіонка зі спортивних танців Фото: Соцсети

"У лікарні померла 20-річна дівчина, поранена вранці через ворожий обстріл Кривого Рогу. Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були важкими. Цей варварський обстріл мирного міста забрав життя двох людей. За уточненими даними, троє поранених. 43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає. Горіть у пеклі, російські вбивці!" — написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

Разом із матір'ю Дар'я вела студію танців на пілоні. Свого часу вона виграла чемпіонат України в цьому виді спорту. Навчалася у Криворізькому юридичному професійному коледжі, а потім вступила до Криворізького факультету Національного університету "Одеська юридична академія".

[ + – ] Дар'я Курдель на тренуванні

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