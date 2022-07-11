"Продвигаемся медленно, но уверенно": в ВСУ ответили на приказ Зеленского освободить юг Украины (видео)

По словам главы пресс-службы Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, говорить об успехах можно будет только после их закрепления. Сейчас основные успехи ВСУ — это прицельные удары по складам и командным пунктам ВС РФ. С появлением западной артиллерии работа пойдет динамичнее.

Деоккупация южной части Украины, которую накануне анонсировал глава Минобороны Алексей Резников, не требует широковещательной огласки. Рассуждать об успехах можно будет только тогда, когда они будут закреплены. Об этом заявила на брифинге руководитель пресс-службы сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Запись опубликована на YouTube-канале Media Center Ukraine.

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"Продвижение наших войск происходит медленно, но уверенно", — отметила Гуменюк, добавив, что официальные подтверждения успехов наших войск появятся, как только успех удастся закрепить .

Сейчас основные успехи Украины — это прицельные удары по российским командным пунктам, где дислоцирован личный состав и техника, складам боеприпасов, горючего и топливно-смазочных материалов.

Артиллерия ВСУ наносит удары по военной технике, которая несет угрозу населенным пунктам. Среди прочего, это российская тяжелая ствольная артиллерия и РСЗО. За минувший уикенд были уничтожены порядка десяти подобных систем. Гуменюк назвала это значительным ударом по вражеским силам, которые, в свою очередь, облетают наши позиции на вертолетах и наносят воздушные удары из тыла. Более того, не прекращаются ракетные удары.

По словам Гуменюк, в последнее время враг применяет ракетные системы С-300, боеприпасы для которых наносят значительный осколочный урон. В частности, подвергается обстрелам окрестности Николаева.

"Подготовка к освобождению юга продолжается, пожалуй, что с 23 февраля. Мы продвигаемся и ежедневно делаем эту работу <…> С получением вооружения, усилением наших мощностей на артиллерийском направлени, это все пойдет динамичнее. Но все же давайте сохранять режим тишины, столь необходимый, чтобы выполнить нашу работу", — сказала сотрудник пресс-службы, добавив, что только после выполнения этой работы ее можно будет обсуждать.

Удары по Одесской области

Недавно оккупанты нанесли удары по Одессе. По предварительным данным, вражеские истребители Су-30 выпустили удары Х-31 по нескольким направлениям побережья Одесской области. В частности, в селе под Одессой имел место "прилет" в жилой дом, в результате были повреждены деревья и автомобили на прилегающей территории. Спасатели и следственная группа проводят работы.

Ранее Фокус сообщал, что приказ президента Зеленского освободить юг Украины свидетельствует о начале третьего этапа русско-украинской войны. По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, появление такой новости в публичной плоскости не случайно: Украина планирует освобождать не только Херсонскую, но и Запорожскую, и Донецкую области.

Напомним, что Британия направит в Украину тысячи военных ВСУ после подготовки. Инструкторы из Великобритании делают из новобранцев бойцов для передовой. На английских военных базах планируют за 4 месяца подготовить 10 тысяч солдат.