"Просуваємось повільно, але впевнено": у ЗСУ відповіли на наказ Зеленського звільнити південь України (відео)

За словами голови пресслужби Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, говорити про успіхи можна буде лише після їхнього закріплення. Нині основні успіхи ЗСУ — це прицільні удари по складах та командних пунктах ЗС РФ. З появою західної артилерії робота піде динамічніше.

Деокупація південної частини України, яку напередодні анонсував голова Міноборони Олексій Резніков, не потребує широкомовного розголосу. Міркувати про успіхи можна буде лише тоді, коли їх закріплять. Про це на брифінгу заявила керівниця пресслужби сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Запис опубліковано на YouTube-каналі Media Center Ukraine.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Просування наших військ відбувається повільно, але впевнено", — зазначила Гуменюк, додавши, що офіційні підтвердження успіхів наших військ з'являться, щойно успіх вдасться закріпити.

Зараз основні успіхи України — це прицільні удари по російських командних пунктах, де дислоковано особовий склад та техніку, склади боєприпасів, пального та паливно-мастильних матеріалів.

Артилерія ЗСУ завдає ударів по військовій техніці, яка несе загрозу населеним пунктам. Серед іншого, це російська важка ствольна артилерія та РСЗВ. За минулий вікенд знищено близько десяти таких систем. Гуменюк назвала це значним ударом по ворожих силах, які, зі свого боку, облітають наші позиції на вертольотах та завдають повітряних ударів із тилу. Щобільше, не припиняються ракетні удари.

За словами Гуменюк, останнім часом ворог застосовує ракетні системи С-300, боєприпаси для яких завдають значної осколкової шкоди. Зокрема, зазнають обстрілів околиці Миколаєва.

"Підготовка до звільнення півдня триває, мабуть, що з 23 лютого. Ми просуваємось і щодня робимо цю роботу <…> З отриманням озброєння, посиленням наших потужностей на артилерійському напрямі, це все піде динамічніше. Але все ж таки зберігатимемо режим тиші, настільки необхідний, щоб виконати нашу роботу", — сказала співробітниця пресслужби, додавши, що тільки після виконання цієї роботи її можна буде обговорювати.

Удари по Одеській області

Нещодавно окупанти завдали ударів по Одесі. За попередніми даними, ворожі винищувачі Су-30 випустили удари Х-31 по декількох напрямках узбережжя Одеської області. Зокрема, у селі під Одесою був "приліт" у житловий будинок, внаслідок якого пошкоджено дерева та автомобілі на прилеглій території. Рятувальники та слідча група проводять роботи.

Раніше Фокус повідомляв, що наказ президента Зеленського звільнити південь України свідчить про початок третього етапу російсько-української війни. За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, поява такої новини в публічній площині не випадкова: Україна планує звільняти не лише Херсонську, а й Запорізьку та Донецьку області.

Нагадаємо, що Британія направить в Україну тисячі військових ЗСУ після підготовки. Інструктори з Великобританії роблять із новобранців бійців для передової. На англійських військових базах планують за чотири місяці підготувати 10 тисяч солдатів.