Наказ Зеленського звільнити південь говорить про початок третього етапу війни з РФ, — експерт (відео)

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що поява такої новини у публічній площі не випадкова й Україна має намір переходити до звільнення не лише Херсонської, а й Запорізької і Донецької областей.

Наказ Володимира Зеленського українським військовим про звільнення півдня України свідчить про початок третього етапу в російсько-українській війні — це контрнаступ ЗСУ та звільнення окупованих територій. Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі марафону українських телеканалів.

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За його словами, поява такої новини у публічній площі не випадкова й Україна має намір переходити до звільнення не лише Херсонської, а й Запорізької і Донецької областей.

"Війна перейшла вже у третій етап і якщо раніше це була фаза пасивної та активної оборони, то зараз ми говоримо про звільнення тимчасово окупованих територій Херсонської області", — заявив експерт.

Він додав, що в той же час Росія і надалі намагається просуватися на Донбасі й про жодну "оперативну паузу" з боку ЗС РФ, про яку говорять на Заході, не йдеться.

Дмитро Снєгирьов вважає, що ЗСУ хочуть завадити втілити план Росії у прокладанні сухопутного коридору з окупованого Донбасу до Криму, щоб забезпечити півострів водою, це вдасться зробити, щойно українська армія звільнить Херсонську область. Крім того, південні регіони є економічно важливими для України, тому що там знаходяться порти.

"Йдеться про перешкоджання логістиці російської армії — нейтралізації ключового складника — Керченський міст і відповідно завдання точкових ударів по місцях базування Чорноморського флоту. Крім того, це вирішення економічних проблем України. Насамперед розблокування роботи чорноморських портів", — додав він.

Нагадаємо, 10 липня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна збирає багатомільйонні сили для звільнення півдня України за наказом Володимира Зеленського. За його словами, для здійснення цієї мети знадобиться західна зброя, тож зараз він веде переговори про це.

У пресслужбі оперативного командування "Південь" розповіли, що ЗСУ провели успішну контратаку в Херсонській області та знищили чотири склади з боєприпасами у різних районах області. Унаслідок чого загинули 15 російських військових, а також знищено понад 60 одиниць техніки.