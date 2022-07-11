Приказ Зеленского освободить юг говорит о начале третьего этапа войны с РФ, — эксперт (видео)

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что появление такой новости в публичной площади не случайно и Украина намерена переходить к освобождению не только Херсонской, но и Запорожской и Донецкой областей.

Приказ Владимира Зеленского украинским военным об освобождении юга Украины свидетельствует о начале третьего этапа в российско-украинской войне — это контрнаступление ВСУ и освобождение оккупированных территорий. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире марафона украинских телеканалов.

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По его словам, появление такой новости в публичной площади не случайно и Украина намерена переходить к освобождению не только Херсонской, но и Запорожской и Донецкой областей.

"Война перешла уже в третий этап и если раньше это была фаза пассивной и активной обороны, то сейчас мы говорим об освобождении временно оккупированных территорий Херсонской области", — заявил эксперт.

Он добавил, что в то же время Россия и дальше пытается продвигаться на Донбассе и о никакой "оперативной паузы" со стороны ВС РФ, о которой говорят на Западе, речи не идет.

Дмитрий Снегирев считает, что ВСУ хотят помешать воплотить план России в проложении сухопутного коридора из оккупированного Донбасса в Крым, чтобы обеспечить полуостров водой, это удастся сделать, как только украинская армия освободит Херсонскую область. Кроме того, южные регионы экономически важны для Украины, потому что там находятся порты.

"Речь идет о препятствовании логистике российской армии — нейтрализации ключевой составляющей — Керченский мост и соответственно нанесение точечных ударов по местам базирования Черноморского флота. Кроме того, это решение экономических проблем Украины. В первую очередь разблокирование работы черноморских портов", — добавил он.

Напомним, 10 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина собирает многомиллионные силы для освобождения юга Украины по приказу Владимира Зеленского. По его словам, для осуществления этой цели понадобится западное оружие, поэтому сейчас он ведет переговоры об этом.

В пресс-службе оперативного командования "Юг" рассказали, что ВСУ провели успешную контратаку в Херсонской области и уничтожили четыре склада с боеприпасами в разных районах области. В результате чего погибли 15 российских военных, а также уничтожено более 60 единиц техники.