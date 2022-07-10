ВСУ уничтожили четыре российских склада с боеприпасами в Херсонской области

В результате были уничтожены 15 российских военных и не менее 60 единиц техники.

ВСУ провели успешную атаку в Херсонской области и уничтожили четыре склада с боеприпасами в разных районах региона. Потери противника составили не менее 60 единиц бронированной и автомобильной техники. Об этом сообщают в пресс-службе оперативного командования "Юг".

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Обстановка в южных регионах остается напряженной и динамичной, но контролируемой украинскими военными. Сообщается, что враг продолжает обстреливать тыловые районы и совершать авиационные авиаудары. Так, из района Новой Каховки был нанесен массированный ракетный удар с использованием зенитно-ракетных систем С-300 по Николаевской области. Обошлось без жертв, но были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, элеватор, дороги, а несколько ракет упали в полях.

ВС РФ также пытались атаковать вертолетами в районе Плотницкого урочища, но две такие попытки закончились провалом и Ка-52 вынуждены были ретироваться.

А наши ВСУ успешно атаковали пункт управления росгвардии возле Херсона. Также были уничтожены четыре склада с боеприпасами в разных районах Херсонской области.

В пресс-службе отмечают, что подтвержденные потери противника составляют 15 солдат ВС РФ и свыше 60 единиц техники. Это командно-штабные машины, уничтоженные в Чернобаевке днем ранее, а также противотанковый и переносной зенитный ракетные комплексы, и другая бронированная и автомобильная техника, уничтоженная на вражеских позициях вдоль линии столкновения.

На море без изменений – там два российских ракетных корабля и три крупных десантных судна продолжают держать блокаду и угрожать ракетным ударом шестнадцатью "Калибрами".

Ранее сообщалось о большом пожаре в оккупированном Херсоне. Там произошло четыре взрыва, а местные жители рассказали, что был "прилет" в воинскую часть оккупантов на улице Пестеля.