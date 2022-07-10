ЗСУ знищили чотири російські склади з боєприпасами в Херсонській області

У результаті знищено 15 російських військових та не менш як 60 одиниць техніки.

ЗСУ провели успішну атаку в Херсонській області та знищили чотири склади з боєприпасами в різних районах регіону. Втрати противника становили не менш як 60 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Про це повідомляють у пресслужбі оперативного командування "Південь".

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Ситуація в південних регіонах залишається напруженою та динамічною, але контрольованою українськими військовими. Повідомляється, що ворог продовжує обстрілювати тилові райони та здійснювати авіаційні авіаудари. Так, з району Нової Каховки завдано масованого ракетного удару з використанням зенітно-ракетних систем С-300 по Миколаївській області. Обійшлося без жертв, але пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури, елеватор, дороги, а кілька ракет впали в полях.

ЗС РФ також намагалися атакувати гелікоптерами в районі Плотницького урочища, але дві такі спроби закінчилися провалом і Ка-52 змушені були ретируватися.

А наші ЗСУ успішно атакували пункт управління росгвардії біля Херсона. Також знищено чотири склади з боєприпасами в різних районах Херсонської області.

У пресслужбі зазначають, що підтверджені втрати противника становлять 15 солдатів ЗС РФ та понад 60 одиниць техніки. Це командно-штабні машини, знищені в Чорнобаївці днем раніше, а також протитанковий та переносний зенітний ракетні комплекси, та інша броньована та автомобільна техніка, знищена на ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення.

На морі без змін — там два російські ракетні кораблі і три великі десантні судна продовжують тримати блокаду і загрожувати ракетним ударом шістнадцятьма "Калібрами".

Раніше повідомлялося про велику пожежу в окупованому Херсоні. Там сталося чотири вибухи, а місцеві жителі розповіли, що був "приліт" до військової частини окупантів на вулиці Пестеля.