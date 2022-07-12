На покинутой оккупантами территории на Херсонщине ВСУ нашли технику с боекомплектами
Отступая из Потемкинского района, россияне оставили танк Т72Б3 и другое вооружение в исправном состоянии.
Отступая из Потемкинского района в Херсонской области, российские войска бросили исправную военную технику с боекомплектами. Об этом пишет оперативное командование "Юг".
Как стало известно, оккупанты оставили танк Т72Б3, две БМП-2, одну БМД-2К и один БТР-Д.
"Трофейные средства в качестве жеста доброй воли перевели в состав ВСУ", уточняют украинские военные.
За прошедшие сутки украинские штурмовики нанесли три авиационных удара по складам боеприпасов в Николаевской области, в районах Снегуровки и Любимовки. В то же время, вертолеты нанесли удар по опорному пункту врага в районе Правдиного и по позициям оккупантам рядом с Александровкой. Потери ВС РФ в результате авиационных атак еще уточняются.
При этом уже известно, что враг потерял 52 человека личного состава, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад боеприпасов в Новой Каховке.
Атаки врага
Противник нанес авиационный удар двумя вертолетами Ка-52 в районе Заречного в Херсонской области, но обошлось без потерь.
Вчера в течение дня враг трижды атаковал Одесскую область. Оккупанты попали в жилой дом в прибрежном населенном пункте, в объекты портовой инфраструктуры, а также поля и сельскохозяйственные угодья.
Вражеская авиация выпустила с самолета ракету Х-59 в направлении Березнегуватого. Но ракета взорвалась в воздухе, не причинив вреда.
Напомним, в ВСУ ответили на приказ Зеленского освободить юг Украины. По словам руководителя пресс-службы сил обороны юга Натальи Гуменюк, украинские военные продвигаются медленно, но уверенно.
Сегодня утром войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.