На покинутій окупантами території на Херсонщині ЗСУ знайшли техніку з боєкомплектами

Відступаючи з Потьомкінського району, росіяни залишили танк Т72Б3 та інше озброєння у справному стані.

Відступаючи з Потьомкінського району в Херсонській області, російські війська кинули справну військову техніку з боєкомплектами. Про це пише оперативне командування "Південь".

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Як стало відомо, окупанти залишили танк Т72Б3, дві БМП-2, одну БМД-2К та один БТР-Д.

"Трофейні засоби як жест доброї волі перевели до складу ЗСУ", уточнюють українські військові.

Минулої доби українські штурмовики завдали трьох авіаційних ударів по складах боєприпасів у Миколаївській області, в районах Снігурівки та Любимівки. Водночас, гелікоптери завдали удару по опорному пункту ворога в районі Правдиного та по позиціях окупантів поряд з Олександрівкою. Втрати ЗС РФ внаслідок авіаційних атак ще уточнюються.

Водночас уже відомо, що ворог втратив 52 особи особового складу, гаубицю "Мста-Б", міномет, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад боєприпасів у Новій Каховці.

Атаки ворога

Противник завдав авіаційного удару двома гелікоптерами Ка-52 в районі Зарічного в Херсонській області, але обійшлося без втрат.

Протягом дня ворог тричі атакував Одеську область. Окупанти влучили в житловий будинок у прибережному населеному пункті, в об'єкти портової інфраструктури, а також у поля та сільськогосподарські угіддя.

Ворожа авіація випустила з літака ракету Х-59 у напрямку Березнегуватого. Але ракета вибухнула у повітрі, не завдавши шкоди.

Нагадаємо, у ЗСУ відповіли на наказ Зеленського звільнити південь України. За словами керівниці пресслужби сил оборони півдня Наталії Гуменюк, українські військові рухаються повільно, але впевнено.

Сьогодні вранці війська РФ завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву.