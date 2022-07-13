"Как карточные домики": в ГСЧС рассказали о самых опасных домах во время обстрелов

По словам представителя ГСЧС Богдана Данилюка, панельные дома наименее устойчивы к ракетным ударам. Кирпичные тоже опасны — после взрыва ракеты здание разлетается на мелкие части.

Руководитель Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Киевской области Богдан Данилюк рассказал, что при ракетных ударах опаснее всего находиться в панельных домах. Своими советами представитель ГСЧС поделился в эфире телемарафона.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, именно панельные дома менее устойчивы к ракетным ударам, поскольку во время взрыва складываются, как карточные домики. Вместе с тем, в некоторых случаях люди выживают даже под завалами панельных домов, так как под ними остается некоторое пространство.

Вероятность погибнуть во время удара по кирпичному дому также высока: после взрыва ракеты здание разлетается на мелкие части.

Однако если укрыться между двух стен, вероятность выживания увеличится. Если человек находится не в эпицентре взрыва, его может привалить или заблокировать обломками.

Представитель ГСЧС уточнил, что ракетный удар пришелся на фасадную часть дома, вероятность выжить также повышается, за счет большего количества перегородок.

По оценкам Данилюка, безопаснее всего находиться в монолитных зданиях. В то же время, он советует не пренебрегать сигналами тревоги и спускаться в оборудованные укрытия, каковым может служить даже погреб в сельской местности.

"В монолитных домах очень хорошо защищают лифтовые шахты, — уточнил чиновник. — Они полностью из монолита, железобетонные".

Ранее Фокус сообщал, что появилось видео очевидца "прилетов" по пятиэтажкам в Часовом яре. Обстрел ракетных войск унес десятки жизней в городе Бахмутского района Луганской области.

Напомним, что такого в мире никогда не было: РФ применила в Украине все виды ракет. Спикер командования ВВС Юрий Игнат рассказал о том, что ВСУ делают все, чтобы отразить атаки российских сил. Из-за чего ВС РФ даже пришлось сменить свою начальную тактику.