"Як карткові будиночки": у ДСНС розповіли про найнебезпечніші будинки під час обстрілів

За словами представника ДСНС Богдана Данилюка, панельні будинки найменш стійкі до ракетних ударів. Цегляні також небезпечні — після вибуху ракети будівля розлітається на дрібні частини.

Керівник Держслужби надзвичайних ситуацій у Київській області Богдан Данилюк розповів, що під час ракетних ударів найнебезпечніше перебувати в панельних будинках. Своїми порадами представник ДСНС поділився в ефірі телемарафону.

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За його словами, саме панельні будинки менш стійкі до ракетних ударів, оскільки під час вибуху складаються як карткові будиночки. Водночас у деяких випадках люди виживають навіть під завалами панельних будинків, оскільки під ними залишається певний простір.

Імовірність загинути під час удару по цегляному будинку також висока: після вибуху ракети будівля розлітається на дрібні частини.

Однак якщо сховатися між двома стінами, ймовірність виживання збільшиться. Якщо людина не в епіцентрі вибуху, її може привалити або заблокувати уламками.

Представник ДСНС уточнив, що ракетний удар припав на фасадну частину будинку, ймовірність вижити також підвищується за рахунок більшої кількості перегородок.

За оцінками Данилюка, найбезпечніше перебувати у монолітних будинках. У той же час він радить не нехтувати сигналами тривоги і спускатися в обладнані укриття, яким може служити навіть льох у сільській місцевості.

"У монолітних будинках дуже добре захищають ліфтові шахти, — уточнив чиновник. — Вони повністю із моноліту, залізобетонні".

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