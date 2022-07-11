Ракетный удар по городу Часовой яр: опубликовано видео очевидца "прилетов" по пятиэтажкам

На опубликованных кадрах видны летящие снаряды и дальше — пламя, охватившее здание. Число жертв обстрела российских войск в городе Луганской области возросло до 31 человека, десятки оказались под завалами.

На видеозаписи, снятой очевидцами обстрелов двух пятиэтажных зданий в городе Часов Яр Донецкой области, перед "прилетом" слышен разговор автора видео с иностранцем на английском. Собеседник, возможно, американский или британский журналист, удивляется тому, что предыдущий снаряд попал в гражданское здание. Дальше видны новые летящие снаряды и сильный взрыв от попадания в здание. Видео опубликовал на своем YouTube-канале журналист Юрий Бутусов .

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По словам пресс-секретаря Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко, число жертв в результате ракетного обстрела двух пятиэтажных домов в Часовом Яре возросло до 31 человека. Десятки оказались под завалами.

По информации замруководителя ОП Кирилла Тимошенко, по состоянию на вечер 11 июля, спасатели извлекли из-под завалов 9 пострадавших. Сотрудники ГСЧС разобрали 65% завалов и убрали 170 тонн разрушенных элементов здания. На месте работают 56 спасателей и 9 единиц техники — автокраны, автогрейдер и также дежурят две кареты "скорой".

Ранее Фокус сообщал, что российская пресса, пытаясь оправдать убийство мирных жителей в Часовом Яре, сообщила об "уничтожении более 300 националистов".

Напомним, что по данным оперативного командования "Юг", в Херсонской области ВСУ продвигаются медленно, но уверенно. Силы обороны юга также выложили в сеть ранее не публиковавшиеся кадры уничтожения россиян на острове Змеиный.