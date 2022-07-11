Ракетний удар по місту Часовий яр: опубліковано відео очевидця "прильотів" по п'ятиповерхівках

На опублікованих кадрах видно снаряди, що летять, і далі — полум'я, що охопило будівлю. Кількість жертв обстрілу російських військ у місті Луганській області зросла до 31 людини, десятки опинилися під завалами.

На відеозаписі, знятому очевидцями обстрілів двох п'ятиповерхових будівель у місті Часів Яр Донецької області, перед "прильотом" чути розмову автора відео з іноземцем англійською. Співрозмовник, можливо, американський чи британський журналіст, дивується з того, що попередній снаряд влучив у цивільний будинок. Далі видно нові снаряди, що летять, і сильний вибух від попадання в будівлю. Відео опублікував на своєму YouTube-каналі журналіст Юрій Бутусов.

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За словами прессекретарки Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко, кількість жертв унаслідок ракетного обстрілу двох п'ятиповерхових будинків у Часовому Яру зросла до 31 людини. Десятки опинилися під завалами.

За інформацією заступника керівника ОП Кирила Тимошенко, станом на вечір 11 липня, рятувальники витягли з-під завалів 9 постраждалих. Співробітники ДСНС розібрали 65% завалів і прибрали 170 тонн зруйнованих елементів будівлі. На місці працюють 56 рятувальників і 9 одиниць техніки — автокрани, автогрейдер і також чергують дві карети "швидкої".

Раніше Фокус повідомляв, що російська преса, намагаючись виправдати вбивство мирних жителів у Часовому Яру, повідомила про "знищення понад 300 націоналістів".

Нагадаємо, що за даними оперативного командування "Південь", у Херсонській області ЗСУ просуваються повільно, але впевнено. Сили оборони півдня також виклали в мережу кадри знищення росіян на острові Зміїний, що раніше не публікувалися.