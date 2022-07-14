Сопротивление постаралось: в Мариуполе горит завод "Сателлит" (видео)

Советник мариупольского мэра Петр Андрющенко объяснил, что так партизаны не позволяют оккупантам разворовывать продукцию. По его словам, пусть лучше сгорит, чем россияне украдут.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что появилось неопровержимое подтверждение пожара на мариупольском заводе "Сателлит", который, по его словам, возник не сам по себе. К инциденту имеет отношение местное сопротивление. Об этом сообщается в Telegram-канале Андрющенко.

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"Как говорит наше сопротивление: "Пусть лучше горит, чем россияне украдут". Потому это хорошая новость, сопротивление Мариуполя растет", — пояснил чиновник, добавив, что на месте россиян в оккупированном и практически полностью разрушенном городе, он бы чаще оборачивался.

Напомним, что в Мариуполе найдена новая братская могила. Со слов Петра Андрющенко, в микрорайоне Восточный похоронены более сотни человек, при этом оккупационная администрация не собирается проводить эксгумацию тел. Андрющенко также рассказал, что жители Мариуполя работают за тарелку каши и бутылку воды. Кремль перечислил средства для выплаты зарплаты горожанам за разбор завалов, но их разворовал псевдомэр Константин Иващенко.

Ранее Фокус сообщал, что в Мариуполе продают шампунь по 600 гривен. Жители оккупированного Херсона также не могут купить предметы первой необходимости: в магазинах бытовые товары продаются по завышенным ценам. Горожане остались без средств к существованию и гуманитарной помощи.