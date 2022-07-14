Опір постарався: в Маріуполі горить завод Сателіт (відео)

Радник маріупольського мера Петро Андрющенко пояснив, що так партизани не дозволяють окупантам розкрадати продукцію. За його словами, хай краще згорить, аніж росіяни вкрадуть.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що з'явилося незаперечне підтвердження пожежі на маріупольському заводі "Сателіт", яка, за його словами, виникла не сама по собі. До інциденту має стосунок місцевий опір. Про це повідомляють у Telegram-каналі Андрющенка.

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"Як каже наш опір: "Нехай краще горить, ніж росіяни вкрадуть". Тому це хороша новина, опір Маріуполя зростає", — пояснив чиновник, додавши, що на місці росіян в окупованому і практично повністю зруйнованому місті він частіше б обертався.

Нагадаємо, що в Маріуполі знайдено нову братську могилу. За словами Петра Андрющенка, в мікрорайоні Східний поховано понад сотню людей, водночас окупаційна адміністрація не збирається проводити ексгумацію тіл. Андрющенко також розповів, що жителі Маріуполя працюють за тарілку каші та пляшку води. Кремль перерахував кошти для виплати зарплати городянам за розбір завалів, але їх розікрав псевдомер Костянтин Іващенко.

Раніше Фокус повідомляв, що в Маріуполі продають шампунь по 600 гривень. Жителі окупованого Херсона також не можуть купити предмети першої необхідності: у магазинах побутові товари продаються за завищеними цінами. Городяни залишилися без засобів для існування та гуманітарної допомоги.