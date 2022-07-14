В досягаемости каждый дюйм оккупированной Украины: новые ракеты ВСУ навели шороху на позициях РФ

Ракеты ATACMS, которые бьют на 300 км, позволили бы ВСУ держать на прицеле Крымский мост, военные базы на оккупированном полуострове, корабли в крымских портах и другие "жирные" цели.

О том, что склады российских боеприпасов в прифронтовой зоне — это самое опасное место в горячих точках, где дислоцированы ВС РФ, говорилось еще в американских армейских справочниках за 2016 год. Об этом сообщает The Economist.

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Отмечалось, что снаряды не хранятся безопасно, многие выпускались еще при СССР, и срок их хранения близится к концу, — это "пороховая бочка, которая вот-вот взорвется"; а выбор этих районов в качестве мишеней создаст серьезную логистическую нагрузку на российскую военную систему. Сейчас украинская армия проверяет эту теорию.

На складе боеприпасов ВС РФ в оккупированной Новой Каховке 11 июля произошел эффектный взрыв. Спутниковые снимки подтвердили, что целый военный объект буквально исчез за одну ночь, судя по всему, став новой мишенью мобильных РСЗО HIMARS.

Первоначально США передали Украине 8 таких установок и пообещали еще 4.

HIMARS

У HIMARS есть блок из шести ракет с GPS-наведением, они способны прицельно стрелять на 84 км, примерно в три раза дальше, чем гаубицы, предоставленные Украине ранее. Американские официальные лица опасались поставлять больше такого оружия, пока не было ясно, что Украина сможет эффективно его применять. Несмотря на то, что внешне они похожи на артиллерию советских времен, которые рассеивают снаряды на большой площади, HIMARS все же гораздо точнее своих советских аналогов, поэтому из экономии их боеприпасы стоит расходовать разумно.

В США заявляли, что будут с осторожностью поставлять эти установки Украине, пока не появятся подтверждения их эффективного использования. Но, судя по всему, ВСУ успешно сдали этот тест. По данным Кайла Глена, который занимается анализом данных в открытом доступе, склад в Новой Каховке стал уже 19-м, который взлетел на воздух начиная с 27 июня, а двадцатым стал склад в Луганске, по которому нанесли удар на следующий день. Считается, что 10 июля во время удара по командному пункту в Херсонской области был ликвидирован генерал-майор 22-го армейского корпуса, при этом погибло и много других российских офицеров.

[ + – ] Место, где был склад боеприпасов в Новой Каховке.

По данным Кирилла Михайлова из Conflict Intelligence Team, первую батарею из четырех установок HIMARS разместили на левом берегу Днепра, их применяли по целям в Харьковской, Запорожской областях и на Донбассе. Недавно появилась еще одна — уже на правом берегу и, похоже, ее готовят задействовать в контрнаступлении в Херсонской области.

[ + – ] Карта размещения HIMARS.

Но чтобы сделать это успешно, понадобятся десятки таких систем, по словам командующих ВСУ. Надо сказать, что со временем HIMARS, скорее всего, уже будут не настолько эффективны, по мере того, как российские войска к ним приспосабливаются и будут лучше маскировать ключевые цели.

Структурная проблема войск РФ

ВС РФ не предприняли меры предосторожности, хотя о том, что HIMARS появятся на вооружении ВСУ, было известно за несколько недель. Это обстоятельство указывает на структурную проблему.

Американская армия обычно размещает свои боеприпасы небольшими складами. Российские же войска широко задействуют железные дороги для снабжения войск на передовой боеприпасами и живой силой. При этом склады размещаются рядом с железными дорогами и часто — на промышленных гражданских объектах.

До времени все шло превосходно… пока не появились HIMARS. Войскам РФ, чтобы рассредоточить свои боеприпасы, понадобится новая техника и рабочая сила.

Перемещение складов подальше от передовой линии создаст нагрузку на российский автопарк, понадобится больше грузовиков.

Даже если РФ выведет свою цепочку поставок из зоны досягаемости украинских ракет, передышка будет только временной.

США отправляли пусковые установки HIMARS в Украину при условии того, что ими не будут поражать цели на территории России. Более того, в качестве дополнительной меры предосторожности нашим военным не предоставили боеприпасы самой большой дальности — ракеты ATACMS, которые бьют на 300 км. Если бы они уже стояли на вооружении Украины, то каждый дюйм оккупированной земли оказался бы в пределах досягаемости украинской артиллерии. В том числе территория Крыма, аннексированного в 2014 году, Керченский мост, корабли в крымских портах и многие другие "жирные" цели.

Напомним, что Украина близка к тому, чтобы договориться с США о поставках ракет ATACMS дальностью 300 км. У ВСУ имеются ракеты дальностью до 84 км для HIMARS. Однако есть все шансы получить еще более дальнобойные ракетные системы. Во время недавнего брифинга Минобороны США шла речь поставках в Украину новых реактивных систем, возможно, ATACMS.

Ранее Фокус сообщал, что россияне обстреляли Винницу ракетами весом 1770 кг. Представитель ГСЧС Сергей Гайдыш рассказал, что уже получены результаты первичной идентификации элементов ракет. Это системы с маркировкой 3М-14Е, общим весом 1,7 тонны и боевой части — 450 кг.