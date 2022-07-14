У досяжності кожен дюйм окупованої України: нові ракети ЗСУ навели шереху на позиціях РФ

Ракети ATACMS, які б'ють на 300 км, дозволили б ЗСУ тримати на прицілі Кримський міст, військові бази на окупованому півострові, кораблі в кримських портах та інші "жирні" цілі.

Про те, що склади російських боєприпасів у прифронтовій зоні — найнебезпечніше місце в гарячих точках, де дислоковані ЗС РФ, йшлося ще в американських армійських довідниках за 2016 рік. Про це повідомляє The Economist.

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Зазначалося, що снаряди не зберігаються безпечно, багато які випускалися ще за СРСР, і термін їх зберігання наближається до кінця, — це "порохова бочка, яка ось-ось вибухне"; а вибір цих районів як мішені створить серйозне логістичне навантаження на російську військову систему. Наразі українська армія перевіряє цю теорію.

На складі боєприпасів ЗС РФ в окупованій Новій Каховці 11 липня стався ефектний вибух. Супутникові знімки підтвердили, що цілий військовий об'єкт буквально зник за одну ніч, зважаючи на все, ставши новою мішенню мобільних РСЗВ HIMARS.

Спочатку США передали Україні 8 таких установок та пообіцяли ще 4.

HIMARS

У HIMARS є блок із шести ракет із GPS-наведенням, вони здатні прицільно стріляти на 84 км, приблизно втричі далі, ніж гаубиці, надані Україні раніше. Американські офіційні особи побоювалися постачати більше такої зброї, поки не було зрозуміло, що Україна зможе ефективно її застосовувати. Незважаючи на те, що зовні вони схожі на артилерію радянських часів, яка розсіює снаряди на великій площі, HIMARS все ж таки набагато точніший своїх радянських аналогів, тому з економії їх боєприпаси варто витрачати розумно.

У США заявляли, що обережно поставлятимуть ці установки Україні, доки не з'являться підтвердження їх ефективного використання. Але, зважаючи на все, ЗСУ успішно склали цей тест. За даними Кайла Глена, який займається аналізом даних у відкритому доступі, склад у Новій Каховці став уже 19-м, який злетів у повітря починаючи з 27 червня, а двадцятим став склад у Луганську, яким завдали удару наступного дня. Вважається, що 10 липня під час удару по командному пункту в Херсонській області було ліквідовано генерал-майора 22-го армійського корпусу, при цьому загинуло і багато інших російських офіцерів.

[ + – ] Місце, де був склад боєприпасів у Новій Каховці.

За даними Кирила Михайлова з Conflict Intelligence Team, першу батарею з чотирьох установок HIMARS розмістили на лівому березі Дніпра, їх застосовували по цілях у Харківській, Запорізькій областях та на Донбасі. Нещодавно з'явилася ще одна — вже на правому березі і, схоже, її готують задіяти у контрнаступі на Херсонщині.

[ + – ] Карта розміщення HIMARS.

Але щоб зробити це успішно, знадобляться десятки таких систем, за словами командувачів ЗСУ. Варто зазначити, що з часом HIMARS, швидше за все, вже будуть не настільки ефективними, у міру того, як російські війська до них пристосовуються і краще маскуватимуть ключові цілі.

Структурна проблема військ РФ

ЗС РФ не вжили запобіжних заходів, хоча про те, що HIMARS з'являться на озброєнні ЗСУ, було відомо за кілька тижнів. Ця обставина вказує на структурну проблему.

Американська армія зазвичай розміщує свої боєприпаси невеликими складами. Російські війська широко залучають залізниці для постачання військ на передовий боєприпасами і живою силою. При цьому склади розміщуються поряд із залізницями і часто — на промислових цивільних об'єктах.

До певного часу все йшло чудово... поки не з'явилися HIMARS. Військам РФ, щоб розосередити свої боєприпаси, знадобиться нова техніка та робоча сила.

Переміщення складів подалі від передової лінії створить навантаження на російський автопарк, знадобиться більше вантажівок.

Навіть якщо РФ виведе свій ланцюжок поставок із зони досяжності українських ракет, перепочинок буде лише тимчасовим.

США відправляли пускові установки HIMARS в Україну за умови, що ними не уражатимуть цілі на території Росії. До того ж, як додатковий запобіжний захід, нашим військовим не надали боєприпаси найбільшої дальності — ракети ATACMS, які б'ють на 300 км. Якби вони вже стояли на озброєнні України, то кожен дюйм окупованої землі опинився б у межах досяжності української артилерії. Зокрема територія Криму, анексованого у 2014 році, Керченський міст, кораблі у кримських портах та багато інших "жирних" цілей.

Нагадаємо, що Україна близька до того, щоб домовитися зі США про постачання ракет ATACMS дальністю 300 км. У ЗСУ є ракети дальністю до 84 км для HIMARS. Однак є всі шанси отримати ще більш далекобійні ракетні системи. Під час недавнього брифінгу Міноборони США йшлося про постачання в Україну нових реактивних систем, можливо, ATACMS.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг. Представник ДСНС Сергій Гайдиш розповів, що вже отримано результати первинної ідентифікації елементів ракет. Це системи з маркуванням 3М-14Е, загальною вагою 1,7 тонни та бойової частини — 450 кг.