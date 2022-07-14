США призывают своих граждан покинуть Украину: что случилось

В посольстве американцам не рекомендуют посещать места массового скопления людей из-за угрозы ракетных ударов со стороны РФ.

Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан немедленно покинуть Украину из-за высокого уровня опасности. Заявление появилось на официальном сайте посольства.

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"Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну", — сказано в сообщении.

В посольстве объяснили, что такой призыв продиктован ситуацией с безопасностью по всей Украине, которая остается непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак России.

Гражданам США дипломаты порекомендовали как можно скорее выехать из нашей страны, используя доступные в частном порядке варианты наземного транспорта, если это безопасно.

Им также посоветовали избегать массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы.

"Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения. Граждане США должны сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности о безопасности", — подчеркнули в посольстве.

Что предшествовало заявлению?

В четверг, 14 июля, около часа ночи, ВС РФ совершили обстрел из реактивных систем залпового огня поселка Баштанка, что на Николаевщине и самого города Николаева.

Около 11 часов утра российские войска ударили высокоточными ракетами "Калибр" по центру Винницы. Жертвами стали больше 20 гражданских. Среди убитых — трое детей. Еще трое несовершеннолетних получили травмы. Боле 150 пострадавших обратились за медицинской помощью.

А несколькими днями ранее военные эксперты сообщали о том, что у РФ осталось более 2000 ракет, которых хватит на несколько месяцев бомбардировок. Главная опасность в том, что высокоточные ракеты у оккупантов заканчиваются, поэтому обстрелы могут приводить к массовым разрушениям гражданских объектов.

Напомним, по состоянию на 17:00 стало известно о 21 погибшем человеке в последствии ракетного удара ВС РФ по центру города Винница. Кроме того, 52 человека получили травмы средней и тяжелой степеней тяжести. Среди них — трое детей.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, попадание по парковке неподалеку от девятиэтажного Дома быта "Юбилейный" в областном центре произошло в 10:50. Известно о 25 сгоревших в результате удара автомобилях.

Народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, предварительно известно, что по Виннице и области российские войска выпустили до 10 ракет, 4 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Руководитель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что жители города, которые разыскивают своих близких после происшествия, могут обращаться по номерам телефона: 67-01-20 и 103.