США закликають своїх громадян залишити Україну: що сталося

У посольстві американцям не рекомендують відвідувати місця масового скупчення людей через загрозу ракетних ударів РФ.

Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян негайно залишити Україну через високий рівень небезпеки. Заява з'явилася на офіційному сайті посольства.

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"Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно покинути країну", — йдеться у повідомленні.

У посольстві пояснили, що такий заклик продиктований ситуацією з безпекою по всій Україні, яка залишається непередбачуваною через воєнні атаки Росії.

Громадянам США дипломати порекомендували якнайшвидше виїхати з нашої країни, використовуючи доступні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно.

Їм також порадили уникати масових зборів та організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових у будь-якій точці України, включаючи її західні регіони.

"Ситуація з безпекою на всій території України є вкрай нестабільною, і умови можуть погіршитися без попередження. Громадяни США повинні зберігати пильність і робити відповідні кроки для підвищення своєї поінформованості про безпеку", — наголосили в посольстві.

Що передувало заяві?

У четвер, 14 липня, близько першої години ночі, ЗС РФ здійснили обстріл із реактивних систем залпового вогню селища Баштанка, що на Миколаївщині і самого міста Миколаєва.

Близько 11-ї години ранку російські війська вдарили високоточними ракетами "Калібр" по центру Вінниці. Жертвами стали понад 20 цивільних. Серед убитих — троє дітей. Ще троє неповнолітніх зазнали травм. Понад 150 постраждалих звернулися за медичною допомогою.

А на кілька днів раніше військові експерти повідомляли про те, що в РФ залишилося понад 2000 ракет, яких вистачить на кілька місяців бомбардувань. Головна небезпека в тому, що високоточні ракети в окупантів закінчуються, тому обстріл може призводити до масових руйнувань цивільних об'єктів.

Нагадаємо, станом на 17:00 стало відомо про 21 загиблу людину після ракетного удару ЗС РФ по центру міста Вінниця. Крім того, 52 особи отримали травми середнього та тяжкого ступенів тяжкості. Серед них — троє дітей.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, потрапляння по паркувальному майданчику неподалік дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний" в обласному центрі сталося о 10:50. Відомо про 25 автомобілів, що згоріли в результаті удару.

Народний депутат з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що попередньо відомо, що по Вінниці та області російські війська випустили до 10 ракет, 4 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Керівник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов заявив, що мешканці міста, які розшукують своїх близьких після події, можуть звертатися за номерами телефону: 67-01-20 та 103.