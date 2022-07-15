"ДНР" заявила о смерти пленного британца Пола Ури: "Из-за болезней и стресса"

В "ДНР" заявляют, что Пол Ури был "наемником", родственники утверждают, что он находился в Украине как волонтер. У гражданина Великобритании, который скончался 10 июля, был "ряд хронических заболеваний", в том числе диабет.

В так называемой "ДНР" заявили о смерти пленного гражданина Великобритании Пола Джонсона Энтони Доминика Ури. Британец якобы скончался "из-за болезней и стресса". Об этом сообщается в Telegram-канале Дарьи Морозовой, называющей себя "омбудсменом" непризнанной республики.

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По словам Морозовой, британца взяли в плен в апреле "при попытке прорыва через блокпост", контролируемый боевиками. Вместе с ним в плену оказался и Дилан Хили, также гражданин Великобритании. Как заявляет так называемый "омбудсмен ДНР", Пол Ури – профессиональный военный, принимавший участие в боевых действиях в Афганистане, Ираке и Ливии.

Морозова утверждает, что у пленного гражданина Великобритании при первом медицинском осмотре был выявлен "ряд хронических заболеваний", в том инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и заболевания сердечно-сосудистой системы. Как уверяет представитель боевиков, пленному оказали медицинскую помощь – "несмотря на тяжесть вменяемого преступления".

В то же время, по словам псевдо-омбудсмена, Пол Ури якобы находился в подавленном психологическом состоянии "из-за безразличия к его судьбе" в Великобритании.

"Отмечу, что международные организации, а также официальные представители Великобритании (в том числе Форин Офис, посольство в РФ, члены британского парламента), были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. Однако никакой реакции от Великобритании не последовало", – пишет Морозова.

В "ДНР" официальный Лондон обвиняют в том, что там якобы проигнорировали возможность проведения переговоров о возвращении британского гражданина в рамках процедуры обмена пленными и "не предоставили необходимые медицинские препараты" для его лечения.

В непризнанной республике утверждают, что Пол Ури скончался 10 июля.

У британской прессы другая версия. О похищении боевиками Пола Ури и Эндрю Хилла рядом с Днепрорудным в Запорожской области 29 апреля сообщило издание The Guardian. Британские журналисты писали, что пленные находятся в Украине как волонтеры, осуществляющие гуманитарную помощь.

"Я и моя семья очень обеспокоены. Мы знаем, что мой сын Пол и его друг, волонтер, который занимается гуманитарной помощью в Украине, попали в плен к русским", – сказала тогда мать Ури — Линда. Она также сообщила, что у ее сына диабет 1 типа и ему нужен инсулин.

The Guardian также подчеркнуло, что пленные британцы являются представителями общественности с небольшим или нулевым опытом военной или гуманитарной работы.

О том, как как Россия использует легионеров, которые воюют за Украину, Фокус узнал у военного эксперта и представителя Интернационального легиона обороны Украины. В частности, разговор там идет о Дилане Хили, который попал в плен одновременно с Полом Ури: "прокуратура" оккупированных территорий Донецкой области сообщила о выдвинутых против Дилана Хили обвинениях в "насильственном захвате власти" и "прохождении террористической подготовки". При этом он не военный, а волонтер, который помогал эвакуировать людей из Запорожской области.