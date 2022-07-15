"ДНР" заявила про смерть полоненого британця Пола Урі: "Через хвороби та стрес"

У "ДНР" заявляють, що Пол Урі був найманцем, родичі стверджують, що він перебував в Україні як волонтер. Громадянин Великої Британії, який помер 10 липня, мав "низку хронічних захворювань", зокрема діабет.

У так званій ДНР заявили про смерть полоненого громадянина Великої Британії Пола Джонсона Ентоні Домініка Урі. Британець нібито помер "через хвороби та стрес". Про це повідомляється в Telegram-каналі Дарії Морозової, яка називає себе "омбудсменом" невизнаної республіки.

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За словами Морозової, британця взяли в полон у квітні "під час спроби прориву через блокпост", контрольований бойовиками. Разом із ним у полоні опинився і Ділан Гілі, також громадянин Великої Британії. Як заявляє так званий "омбудсмен ДНР", Пол Урі — професійний військовий, який брав участь у бойових діях в Афганістані, Іраку та Лівії.

Морозова стверджує, що в полоненого громадянина Великої Британії у процесі першого медичного огляду було зафіксовано "низку хронічних захворювань", зокрема інсулінозалежний діабет, ураження дихальної системи, нирок і захворювання серцево-судинної системи. Як запевняє представник бойовиків, полоненому надали медичну допомогу — "незважаючи на тяжкість злочину".

У той же час, за словами псевдо-омбудсмена, Пол Урі нібито перебував у пригніченому психологічному стані "через байдужість до його долі" у Великій Британії.

"Зазначу, що міжнародні організації, а також офіційні представники Великої Британії (зокрема Форін Офіс, посольство в РФ, члени британського парламенту), були повідомлені про факт полону Пола Урі. Також на його прохання відповідна інформація була передана в іноземні ЗМІ. Однак жодної інформації реакції від Великої Британії не було", — пише Морозова.

У "ДНР" офіційний Лондон звинувачують у тому, що там нібито проігнорували можливість проведення переговорів щодо повернення британського громадянина в межах процедури обміну полоненими та "не надали необхідні медичні препарати" для його лікування.

У невизнаній республіці стверджують, що Пол Урі помер 10 липня.

Британська преса має іншу версію. Про викрадення бойовиками Пола Урі й Ендрю Гілла поряд із Дніпрорудним у Запорізькій області 29 квітня повідомило видання The Guardian. Британські журналісти писали, що полонені перебувають в Україні як волонтери, які здійснюють гуманітарну допомогу.

"Я і моя сім'я дуже стурбовані. Ми знаємо, що мій син Пол і його друг, волонтер, який займається гуманітарною допомогою в Україні, потрапили в полон до росіян", — сказала тоді мати Урі Лінда. Вона також повідомила, що її син має діабет 1 типу і йому потрібен інсулін.

The Guardian також наголосило, що полонені британці є представниками громадськості з невеликим чи нульовим досвідом військової чи гуманітарної роботи.

Про те, як Росія використовує легіонерів, які воюють за Україну, Фокус дізнався у військового експерта та представника Міжнародного легіону оборони України. Зокрема, йдеться про Ділана Гілі, який потрапив у полон одночасно з Полом Урі: "прокуратура" окупованих територій Донецької області повідомила про висунуті проти Ділана Гілі звинувачення в "насильницькому захопленні влади" та "проходженні терористичної підготовки". При цьому він не військовий, а волонтер, який допомагав евакуювати людей із Запорізької області.