Выдавать повестки в качестве наказания это полная глупость, — Резников

Глава Минобороны привел аналогию из уголовного права, назвав подобные случаи эксцессом исполнителя.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, почему повестки выдают людям, вышедшим покурить к подъезду, покупателям в ТРЦ или же в качестве наказания за превышение скорости. Об этом сообщает BBC.

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Глава Минобороны объяснил выдачу повесток за мелкие нарушения человеческим фактором и привел аналогию из уголовного права, назвав подобные случаи эксцессом исполнителя, то есть когда правонарушение совершается исполнителем и при этом не охватывается умыслом других соучастников.

"В праве есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, как в пословице о дураке, которого заставили богу молиться", — пояснил министр.

Законно ли выдавать повестки на улице?

По его словам, у каждого центра комплектации имеется свой план, потому что нужна ротация военнослужащих: есть погибшие, раненные, некоторые военные должны отдохнуть, восстановиться. По этой причине требуются пополнение.

Резников напомнил о программе подготовки наших военных в Великобритании. На английских базах за 4 месяца двухнедельный инструктаж пройдут 10 тыс. новобранцев ВСУ.

"Мы ищем, выбираем желающих и входящих в понятие резерва, — отметил министр, — поэтому повестки все равно по конкретным специальностям [вручаются] <…> Повестка не означает, что тебя забрали в армию. Это значит: приди, пожалуйста, в центр комплектации. Не стоишь на учете? Проверим. Может, ты как раз нужен сейчас — тогда тебя вправе призвать во время военного положения".

"Есть обязанность по закону, если ты уехал из Киева в Одессу, ты должен там прийти и стать на учет. Некоторые не делали этого. Кто-то не знал, а кто специально этого не сделал, чтобы его не могли найти", — именно такими случаями, по словам министра и объясняется практика выдачи повесток на улицах.

Повестки нарушителям

Однако вручение повесток в качестве наказания Резников считает излишним.

"Иногда это делается в качестве наказания за что-то, например за нарушение скоростного режима. Я точно против этого и считаю, что эта глупость полнейшая, потому что служить стране и защищать ее — это точно не должно быть наказанием", — сказал Резников.

Ранее Фокус сообщал, что Украина ударит противокорабельными ракетами, если флот РФ пойдет в наступление. По словам Залужного, благодаря помощи Запада ВСУ могут отслеживать запуск российских ракет и даже подготовку к нему.

Напомним, что в досягаемости HIMARS каждый дюйм оккупированной Украины: новые ракеты, которые могут получить ВСУ, изрядно потрепали позиции ВС РФ.