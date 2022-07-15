Видавати повістки як покарання — це повна дурість, — Резніков

Глава Міноборони навів аналогію з кримінального права, назвавши подібні випадки ексцесом виконавця.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, чому повістки видають людям, які вийшли покурити до під'їзду, покупцям у ТРЦ або ж як покарання за перевищення швидкості. Про це повідомляє ВВС.

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Глава Міноборони пояснив видачу повісток за дрібні порушення людським фактором і навів аналогію з кримінального права, назвавши подібні випадки ексцесом виконавця, тобто коли правопорушення вчиняється виконавцем і при цьому не охоплюється наміром інших співучасників.

"У праві є таке поняття, як ексцес виконавця, як у прислів'ї про дурня, якого змусили богу молитися", — пояснив міністр.

За його словами, кожен центр комплектації має свій план, бо потрібна ротація військовослужбовців: є загиблі, поранені, деякі військові повинні відпочити, відновитися. Тому потрібні поповнення.

Резніков нагадав про програму підготовки наших військових у Великій Британії. На англійських базах за 4 місяці двотижневий інструктаж пройдуть 10 тис. новобранців ЗСУ.

"Ми шукаємо, обираємо охочих і тих, які входять до поняття резерву, — зазначив міністр, — тому повістки все одно за конкретними спеціальностями [вручаються] <…> Повістка не означає, що тебе забрали в армію. Це означає: прийди, будь ласка, до центру комплектації. Не стоїш на обліку? Перевіримо. Може, ти якраз потрібен зараз — тоді тебе маєш право призвати під час воєнного стану".

"Є обов'язок згідно із законом, якщо ти поїхав із Києва в Одесу, ти маєш там прийти й стати на облік. Дехто не робив цього. Хтось не знав, а хто спеціально цього не зробив, щоб його не могли знайти", — саме такими випадками, за словами міністра, і пояснюється практика видачі повісток на вулицях.

Повістки порушникам

Однак вручення повісток як покарання Резніков вважає зайвим.

"Іноді це робиться як покарання за щось, наприклад за порушення швидкісного режиму. Я точно проти цього та вважаю, що ця дурість є цілковитою, тому що служити країні та захищати її — це точно не повинно бути покаранням", — сказав Резніков.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна вдарить протикорабельними ракетами, якщо флот РФ піде в наступ. За словами Залужного, завдяки допомозі Заходу ЗСУ можуть відслідковувати запуск російських ракет і навіть підготовку до нього.

Нагадаємо, що в досяжності HIMARS кожен дюйм окупованої України: нові ракети, які можуть отримати ЗСУ, неабияк потріпали позиції ЗС РФ.