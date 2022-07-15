В РФ используют тему иностранцев в ВСУ для пропаганды, — спикер Иностранного легиона

Дамьен Магру говорит, что поначалу пытался бороться с российской пропагандой и дезинформацией, но спустя время решил, что следует заранее готовить контраргументы.

Россия пытается манипулировать, распространяет фейки, связанные с иностранными военными, воюющими на стороне Украины, происходит это с самого начала образования Интернационального Легиона обороны Украины Об этом говорит Дамьен Магру, спикер Легиона.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Он вспоминает, что первые два месяца войны он и его коллеги пытались бороться с пропагандой и дезинформацией, которую распространяли российские силы, агенты, бывшие легионеры, но после решили, что надо просто заранее предоставлять контраргументы. "Конечно, дезинформация вредит и Легиону, и конкретным его представителям. Она может влиять на сбор средств и поддержку", — констатирует Магру.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии Фокусу отмечает: "Сначала говорили, что в полке "Азов" воюют иностранные наемники. И не просто наемники, а представители ультраправых Европы, вроде как полк превратился в ячейку неонацистов в Вооруженных силах Украины. Сейчас продолжают развивать эту тему, а еще и говорят, что в Украине есть представители стран НАТО".

Напомним, что на британских островах потребовали разъяснений после сообщений о смерти Пола Ури. Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в МИД. По словам Лиз Трасс, власти РФ должны понести полную ответственность за смерть британца, заявила глава министерства Лиз Трасс.

Ранее Фокус сообщал, что британский волонтер Пол Ури мог погибнуть в Донецке после допросов. РФ могла не допустить смерти гражданина Великобритании Пола Ури. Однако оккупанты пренебрегли этим. В таком духе высказываются о гибели представителя гуманитарной миссии юристы, которых опросил Фокус.