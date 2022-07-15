У РФ використовують тему іноземців у ЗСУ для пропаганди, — речник Іноземного легіону

Дам'єн Магру каже, що спочатку намагався боротися з російською пропагандою та дезінформацією, але згодом вирішив, що слід заздалегідь готувати контраргументи.

Росія намагається маніпулювати, розповсюджує фейки, пов'язані з іноземними військовими, що воюють на боці України, відбувається це від початку утворення Міжнародного Легіону оборони України Про це говорить Дам'єн Магру, речник Легіону.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Він згадує, що перші два місяці війни він та його колеги намагалися боротися з пропагандою та дезінформацією, яку поширювали російські сили, агенти, колишні легіонери, але згодом вирішили, що треба просто заздалегідь надавати контраргументи. "Звичайно, дезінформація шкодить і Легіону, і конкретним його представникам. Вона може впливати на збирання коштів та підтримку", — констатує Магру.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі Фокусу зазначає: "Спочатку говорили, що в полку "Азов" воюють іноземні найманці. І не просто найманці, а представники ультраправих Європи, ніби полк перетворився на осередок неонацистів у Збройних Силах України. Зараз продовжують розвивати цю тему, а ще й кажуть, що в Україні є представники країн НАТО.

Нагадаємо, що на британських островах вимагали роз'яснень після повідомлень про смерть Пола Урі. Посла Росії у Великій Британії Андрія Келіна викликали до МЗС. За словами Ліз Трасс, влада РФ повинна понести повну відповідальність за смерть британця, заявила глава міністерства Ліз Трасс.

Раніше Фокус повідомляв, що британський волонтер Пол Урі міг загинути у Донецьку після допитів. РФ могла не допустити смерті громадянина Великої Британії Пола Урі. Однак окупанти знехтували цим. У такому дусі висловлюються загибель представника гуманітарної місії юристи, яких опитав Фокус.