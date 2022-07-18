Американский ВПК затребовал перечень оружия, необходимого для затяжной войны в Украине, — FT

По словам исполнительного директора Northrop Grumman, имеющиеся запасы определенные не были рассчитаны на текущий спрос и продолжительных конфликт на долгие годы.

Исполнительный директор одного из крупнейших предприятий американского ВПК Кэти Уорден призвала правительства стран Запада сообщить, о том каким прогнозируется спрос на производство оружие на ближайшие годы, чтобы американская промышленность могла работать на поставки оружия в случае продолжительного конфликта в Украине. Об этом сообщает Financial times.

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Кэти Уорден, представляющая Northrop Grumman — одну из пяти крупнейших американских компаний, производящих оружие, — заявила, что запасы не были рассчитаны на длительный период войны.

По ее словам, сейчас главное — получить полную информацию об уровне спроса и обязательствах, а также относительно того, какой объем запасов будет расходоваться.

"Я бы не говорила, что мне известно о том, что запасы на исходе, но если прогнозируется, что нужно будет поддерживать этот уровень обязательств еще в течение нескольких лет, тогда это определенно не то, на что рассчитывались имеющиеся запасы", — объяснила представительница оружейной компании.

Northrop Grumman, базирующаяся в окрестностях с Вашингтоном (округ Колумбия), производит бронетранспортеры Bushmaster и боеприпасы для орудий среднего калибра, которые поставляются ВСУ со складов американской армии. Беспилотники RQ-4 Global Hawk этой компании регулярно выполняли наблюдательные полеты над границей Украины.

80% ежегодной прибыли компании приносят правительственные контракты. Компания играла ключевую роль в рамках таких проектов, как F-35: поставляла комплектующие для оружейных систем и авионику. Команда инженеров также Northrop работала над проектом телескопа НАСА "Джеймс Уэбб".

Ранее Фокус сообщал, что страны Запада могут передать Украине ракеты IRIS-T и Tomahawk. Партнеры обещают поставить ракетные системы IRIS-T и Tomahawk для защиты от российских крылатых ракет, потому что имеющиеся советские комплексы перехватывают только половину того, чем ВКС РФ уничтожает украинские города и население.

В то же время, в бюджете США уже выделяются средства на истребители F-16 и F-15 для Украины, без которых ВСУ сложно будет идти в контрнаступление.