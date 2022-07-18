Американський ВПК вимагає перелік зброї, необхідної для затяжної війни в Україні, — FT

За словами виконавчої директорки Northrop Grumman, наявні певні запаси не були розраховані на поточний попит і тривалий конфлікт на довгі роки.

Виконавча директорка одного з найбільших підприємств американського ВПК Кеті Ворден закликала уряди країн Заходу повідомити, про те який прогнозується попит на виробництво зброї на найближчі роки, щоб американська промисловість могла працювати на постачання зброї у разі тривалого конфлікту в Україні. Про це повідомляє Financial times.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Кеті Ворден, котра представляє Northrop Grumman — одну з п'яти найбільших американських компаній, які виробляють зброю, — заявила, що запаси не були розраховані на тривалий період війни.

За її словами, зараз головне — отримати повну інформацію про рівень попиту та зобов'язання, а також щодо того, який обсяг запасів витрачатиметься.

"Я б не говорила, що мені відомо про те, що запаси закінчуються, але якщо прогнозується, що потрібно буде підтримувати цей рівень зобов'язань ще протягом декількох років, тоді це безумовно не те, на що розраховувалися наявні запаси", — пояснила представниця збройової компанії.

Northrop Grumman, що базується на околицях із Вашингтоном (округ Колумбія), виробляє бронетранспортери Bushmaster і боєприпаси для знарядь середнього калібру, які поставляються ЗСУ зі складів американської армії. Безпілотники RQ-4 Global Hawk цієї компанії регулярно здійснювали наглядові польоти над кордоном України.

80% щорічного прибутку компанії приносять урядові контракти. Компанія відігравала ключову роль у межах таких проєктів, як F-35: постачала комплектувальні для збройових систем та авіоніку. Команда інженерів також Northrop працювала над проєктом телескопа НАСА "Джеймс Вебб".

Раніше Фокус повідомляв, що країни Заходу можуть передати Україні ракети IRIS-T та Tomahawk. Партнери обіцяють поставити ракетні системи IRIS-T і Tomahawk для захисту від російських крилатих ракет, тому що радянські комплекси перехоплюють лише половину того, чим ВКС РФ знищує українські міста і населення.

Водночас, у бюджеті США вже виділяються кошти на винищувачі F-16 та F-15 для України, без яких ЗСУ складно буде йти у контрнаступ.