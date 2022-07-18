ЕС согласовал пятый пакет помощи для Украины: о какой сумме идет речь

Украина получит военную помощь из фонда, в который вкладывали свои взносы страны-члены Европейского союза для защиты собственной безопасности.

Евросоюз согласовал пятый пакет военной помощи Украине в рамках программы Европейского фонда мира. Об этом сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель на своей странице в Твиттере.

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Речь идет о том, что министры иностранных дел Европейского Союза согласовали новы транш военной помощи Украине в размере € 500 млн.

"Европа продолжает работать ради мира и защиты наших ценностей", — написал Шарль Мишель.

Он подчеркнул, что это уже пятый транш помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Общая поддержка вооруженных сил Украины военной техникой со стороны Евросоюза составляет 2,5 миллиарда евро.

Заметим, что Европейский Фонд Мира формируется из взносов от стран ЕС и предназначен для финансирования операций, связанных с безопасностью Евросоюза.

Напомним, в мае ЕС выделил Украине €500 млн дополнительной военной помощи. На то время общая сумма поставок оружия для Украины составила уже 2 млрд евро. И это без учета двусторонних поставок, которые осуществляют страны ЕС.

Ранее Фокус сообщал, что Италия поставит Украине 155-мм гаубицы FH70. FH70 считается устаревшей артиллерийской системой по сравнению с М777, но благодаря автоматизированной загрузке снарядов ее экипаж может делать выстрелы каждые 10 секунд.