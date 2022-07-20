От полицейских требуют выплатить "добровольные" взносы в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

В Подмосковье (РФ) сотрудников полиции принуждают отдавать якобы в пользу непризнанных "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщает медиа "Осторожно, новости".

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В распоряжении журналистов появились скриншоты переписки сотрудников полиции нескольких отделов в Подмосковье.

Руководство требует от офицеров и младшего состава "добровольно" переводить часть своей зарплаты в помощь так называемым "ДНР" и "ЛНР" которые на самом деле являются лишь оккупированными россиянами частями Донецкой и Луганской областей Украины.

Каждый офицер полиции должен перечислить на специальный счет МВД РФ 10 тыс. рублей. От младшего состава требуют вдвое меньше: 5 тыс. рублей с человека.

Переводы нужно сделать до четверга, 21 июля и предоставить об этом квитанцию. Также от руководителей региональных подразделений ОВД требуют написать раппорты о том, сколько сотрудников внесли "добровольную помощь" на указанный счет.

К слову, чтобы успокоить людей, им обещают компенсировать списанные з зарплатных карточек деньги в виде премии.

[ + – ] Полицеские Подмосковья должны выплатить от 5 до 10 тыс рублей "помощи" так называемым "ЛДНР" Фото: Кровавая барыня / Telegram

[ + – ] От руководителей ОВД Подмоковья требуют раппорты касаемо "помощи" Донбассу Фото: Кровавая барыня / Telegram

Напомним, ранее мы писали о том, что главари "ДНР" и "ЛНР" присвоили десятки миллионов долларов. На первом месте – так называемый лидер "ЛНР" Игорь Плотницкий, который на протяжении минувшего года по сути украл около $30 млн".

В свою очередь, Россия надеется, что восстанавливать разрушенный Донбасс будут строители из Северной Кореи. Посол РФ в КНДР даже заявил о том, что страна имеет собственную выгоду в "процветании" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.