В России у полицейских забирают зарплаты в "помощь ЛДНР", — СМИ
От полицейских требуют выплатить "добровольные" взносы в размере от 5 до 10 тыс. рублей.
В Подмосковье (РФ) сотрудников полиции принуждают отдавать якобы в пользу непризнанных "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщает медиа "Осторожно, новости".
В распоряжении журналистов появились скриншоты переписки сотрудников полиции нескольких отделов в Подмосковье.
Руководство требует от офицеров и младшего состава "добровольно" переводить часть своей зарплаты в помощь так называемым "ДНР" и "ЛНР" которые на самом деле являются лишь оккупированными россиянами частями Донецкой и Луганской областей Украины.
Каждый офицер полиции должен перечислить на специальный счет МВД РФ 10 тыс. рублей. От младшего состава требуют вдвое меньше: 5 тыс. рублей с человека.
Переводы нужно сделать до четверга, 21 июля и предоставить об этом квитанцию. Также от руководителей региональных подразделений ОВД требуют написать раппорты о том, сколько сотрудников внесли "добровольную помощь" на указанный счет.
К слову, чтобы успокоить людей, им обещают компенсировать списанные з зарплатных карточек деньги в виде премии.
Напомним, ранее мы писали о том, что главари "ДНР" и "ЛНР" присвоили десятки миллионов долларов. На первом месте – так называемый лидер "ЛНР" Игорь Плотницкий, который на протяжении минувшего года по сути украл около $30 млн".
В свою очередь, Россия надеется, что восстанавливать разрушенный Донбасс будут строители из Северной Кореи. Посол РФ в КНДР даже заявил о том, что страна имеет собственную выгоду в "процветании" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.