У Росії в поліцейських забирають зарплати для "допомоги ЛДНР", — ЗМІ

Від поліцейських вимагають сплатити "добровільні" внески у вигляді від 5 до 10 тис. рублів.

У Підмосков'ї (РФ) співробітників поліції змушують віддавати нібито на користь невизнаних "ЛНР" та "ДНР". Про це повідомляє медіа "Осторожно, новости".

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У розпорядженні журналістів з'явилися скриншоти листування співробітників поліції кількох відділів у Підмосков'ї.

Керівництво вимагає від офіцерів та молодшого складу "добровільно" переводити частину своєї зарплати на допомогу так званим "ДНР" та "ЛНР", які насправді є лише окупованими росіянами частинами Донецької та Луганської областей України.

Кожен офіцер поліції повинен перерахувати на спеціальний рахунок МВС РФ 10 тис. рублів. Від молодшого складу вимагають удвічі менше: 5 тис. рублів з особи.

Переказати потрібно до четверга, 21 липня, та надати про це квитанцію. Також від керівників регіональних підрозділів ОВС вимагають написати рапорти про те, скільки співробітників внесли "добровільну допомогу" на вказаний рахунок.

До речі, щоб заспокоїти людей, їм обіцяють компенсувати списані із зарплатних карток гроші премією.

[ + – ] Поліцейські Підмосков'я мають виплатити від 5 до 10 тис рублів "допомоги" так званим "ЛДНР" Фото: Кровавая барыня / Telegram

[ + – ] Від керівників ОВС Підмоків'я вимагають рапорти щодо "допомоги" Донбасу Фото: Кровавая барыня / Telegram

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ватажки "ДНР" та "ЛНР" привласнили десятки мільйонів доларів. На першому місці — так званий лідер "ЛНР" Ігор Плотницький, який упродовж минулого року по суті вкрав близько 30 млн дол.

Зі свого боку Росія сподівається, що відновлюватимуть зруйнований Донбас будівельники з Північної Кореї. Посол РФ у КНДР навіть заявив про те, що країна має власний зиск у "процвітанні" окупованих територій Донецької та Луганської областей.