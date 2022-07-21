Британские военные в Украину не поедут, — Лиз Трасс

Глава британского МИДа не поддерживает прямое участие британских войск. Вместе этого в Минобороны Великобритании анонсировани новые поставки оружия в Украину, в частности, 1600 противотанковых ракетных комплексов.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которую называют фаворитом на вакантный пост премьер-министра Великобритании, заявила, что не поддержит отправку британского военного контингента в Украину для противостояния российским войскам. Но тем не менее в британском Министерстве обороны пообещали еще больше оружия для Украины. Об этом сообщает Sky News.

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"Мы делаем все возможное для поддержки Украины", — заявила она в интервью журналистам. — Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы вводим санкции. Однако лично я не поддерживаю прямое вовлечение британских войск".

Страны НАТО, среди них и Великобритания, не опасаются прямой войны с Россией.

Трасс занимает пост главы британского МИДа, во многом именно благодаря ей Украина получает военную помощь от Великобритании.

Вместе с тем, Трасс пришлось опровергнуть свои заявления в начале острой фазы войны в Украине, когда она высказалась в поддержку британских военнослужащих, которые решили помогать украинской армии.

Новые поставки оружия Украине

Власти Великобритании анонсировали новые поставки оружия в Украину. В частности, 1600 противотанковых ракетных комплексов, по словам главы британского Минобороны, будут переданы ВСУ в рамках новой партии вооружений. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал Украине оружия на сумму 1 млрд фунтов стерлингов.

Ранее Фокус сообщал, что страны Запада могут передать Украине ракеты Tomahawk и IRIS-T, а, по словам главы СНБО Алексея Данилова, ВСУ уже получают дальнобойные снаряды для M142 HIMARS. В рамках сотрудничества с Норвегией, в США на конец этой недели анонсировали поставки ЗРК NASAM для защиты от российских ракет.