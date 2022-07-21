Британські військові в Україну не поїдуть, — Ліз Трасс

Глава британського МЗС не підтримує прямої участі британських військ. Водночас у Міноборони Великої Британії анонсовано нові поставки зброї Україні, зокрема 1 600 протитанкових ракетних комплексів.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яку називають фаворитом на вакантну посаду прем'єр-міністра Великої Британії, заявила, що не підтримає відправлення британського військового контингенту в Україну для протистояння російським військам. Проте в британському Міністерстві оборони пообіцяли ще більше зброї для України. Про це повідомляє Sky News.

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"Ми робимо все можливе для підтримки України", — заявила вона в інтерв'ю журналістам. — Ми очолили міжнародну коаліцію з відправлення зброї, ми запроваджуємо санкції. Проте особисто я не підтримую пряме залучення британських військ".

Країни НАТО, серед них і Велика Британія, не побоюються прямої війни з Росією.

Трасс обіймає посаду глави британського МЗС, багато в чому саме завдяки їй Україна отримує військову допомогу від Великої Британії.

Разом із тим, Трасс довелося спростувати свої заяви на початку гострої фази війни в Україні, коли вона висловилася за британських військовослужбовців, які вирішили допомагати українській армії.

Нові постачання зброї Україні

Влада Великої Британії анонсувала нові поставки зброї в Україну. Зокрема, 1 600 протитанкових ракетних комплексів, за словами голови британського Міноборони, буде передано ЗСУ в межах нової партії озброєнь. Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв Україні зброю на суму 1 млрд фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус повідомляв, що країни Заходу можуть передати Україні ракети Tomahawk та IRIS-T, а, за словами голови РНБО Олексія Данілова, ЗСУ вже отримують далекобійні снаряди для M142 HIMARS. У межах співпраці з Норвегією в США на кінець цього тижня анонсували постачання ЗРК NASAM для захисту від російських ракет.