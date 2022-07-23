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Военный Фокус

Военных это не касается: в Минбороны заявили, что порядок выплат военнослужащим не изменился

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Выплаты украинским военнослужащим, зарплаты ВСУ, сокращение выплат, Минобороны Украины
Выплаты украинским военнослужащим не сократили

По данным военного ведомства, изменения могут коснуться только отдельных категорий сотрудников правоохранительных органов.

В Министерстве обороны Украины опровергли разошедшуюся по соцсетям и некоторым СМИ информацию о том, что военнослужащим сократили выплаты.

"Министерство обороны Украины сообщает, что никаких решений по поводу изменения порядка выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Вооруженных Сил Украины по состоянию на сегодняшний день не принималось, — подчеркнули в военном ведомстве. — Информация о принятых решениях может касаться выплат отдельным категориям правоохранителей".

Напомним, ранее Фокус выяснил, кого именно касается сокращение выплат, предусмотренное постановлением Кабмина №168 о "Вопросе некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". В документе речь идет о том, что надбавка в размере 30 тыс. грн теперь будет выплачиваться только тем работникам Государственной уголовно-исполнительной службы, которые пребывают в зоне боевых действий или попали в окружение. 100 тыс. грн будут получать только те защитники и защитницы, которые выполняют боевое распоряжение.