Військових це не стосується: у Мінборони заявили, що порядок виплат військовослужбовцям не змінився

За даними військового відомства, зміни можуть торкнутися лише окремих категорій правоохоронців.

У Міністерстві оборони України спростували інформацію, що розійшлася по соцмережах і деяким ЗМІ, про те, що військовослужбовцям скоротили виплати.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Міністерство оборони України повідомляє, що жодних рішень щодо зміни порядку виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України станом на сьогодні не приймалося, — наголосили у військовому відомстві. — Інформація про ухвалені рішення може стосуватися виплат окремим категоріям правоохоронців".

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясував, кого саме стосується скорочення виплат, передбаченого постановою Кабміну №168 про "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії воєнного стану". У документі йдеться про те, що надбавка у розмірі 30 тис. грн тепер виплачуватиметься лише тим працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, які перебувають у зоні бойових дій чи потрапили до оточення. 100 тис. грн отримуватимуть лише ті захисники та захисниці, які виконують бойове розпорядження.