Військових це не стосується: у Мінборони заявили, що порядок виплат військовослужбовцям не змінився
За даними військового відомства, зміни можуть торкнутися лише окремих категорій правоохоронців.
У Міністерстві оборони України спростували інформацію, що розійшлася по соцмережах і деяким ЗМІ, про те, що військовослужбовцям скоротили виплати.
"Міністерство оборони України повідомляє, що жодних рішень щодо зміни порядку виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України станом на сьогодні не приймалося, — наголосили у військовому відомстві. — Інформація про ухвалені рішення може стосуватися виплат окремим категоріям правоохоронців".
Нагадаємо, раніше Фокус з'ясував, кого саме стосується скорочення виплат, передбаченого постановою Кабміну №168 про "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії воєнного стану". У документі йдеться про те, що надбавка у розмірі 30 тис. грн тепер виплачуватиметься лише тим працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, які перебувають у зоні бойових дій чи потрапили до оточення. 100 тис. грн отримуватимуть лише ті захисники та захисниці, які виконують бойове розпорядження.