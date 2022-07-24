Поставки "столовыми ложками": генерал ВСУ рассказал, какое оружие нужно Украине

По словам замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, для стратегической операцию понадобится: 2000 боевых бронемашин, 1000 гаубиц, 1000 дронов-камикадзе, 500 танков и 300 РСЗО.

Текущих поставок оружия недостаточно, чтобы даже проводить контрнаступление в направлении Херсонской области. Об этом заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает Obozrevatel.

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По его словам, массированной военной поддержки пока не наблюдается, с помощью того, что Украина получает сейчас, в лучшем случае можно сдерживать противника, но не вести наступление.

Для стратегической же операции по освобождению территории нашей страны ВСУ понадобится:

2000 боевых бронемашин;

1000 гаубиц;

1000 дронов-камикадзе;

500 танков;

300 РСЗО.

Экс-представитель Генштаба уточнил, что, по оценкам наших и западных аналитиков, у России есть порядка 2500 бронемашин, до 1500 танков, при этом Украина просит у Запада на порядок меньше.

Объемы вооружений, которое страны Запада передают Украине сейчас, Романенко назвал поставками "столовыми ложками" и не более того.

Две системы ПВО NASAMS

Романенко отметил, что об анонсированных министром обороны США Ллойдом Остином американо-норвежских системах ПВО президент Зеленский просил еще в марте.

По его словам, это точечные системы с радиусом действия 20 км по высоте и 40 км — по дальности, причем если они комплектуются современными ракетами.

Одна установок NASAMS будет прикрывать центр принятия решений, другая — использоваться еще где-то по принципу тришкиного кафтана: чтобы залатать дыру, отрывается заплатка с другого места.

Вместе с тем, в боевых условиях эти установки ПВО пока не проверялись, но, по предварительным оценкам, они могут перехватывать баллистические и крылатые ракеты, включительно с "Искандерами".

Когда закончится война?

Романенко прогнозирует, что текущими темпами поставок западных вооружений ВСУ смогут выполнить свои боевые задачи только к концу следующего года.

"В плане противовоздушной обороны нам дали две чайные ложки современной техники. Мы очень рады этому обстоятельству, — пояснил он, — если темпы будут такими же, то, чтобы выпить всю чашку, это завершится к концу следующего года".

Ранее Фокус сообщал, что из-за разрушенных мостов оккупанты не могут перебрасывать тяжелую технику к Херсону. Удары по Антоновскому и Дарьевскому мостам оставили россиян без снабжения артиллерией и бронетехникой.

Напомним, что бывший израильский спецназовец воюет в рядах ВСУ. Денис Десятник 14 лет служил в израильских спецвойсках. В ВСУ он создал отряд, который совершает вылазки в тылы войск РФ.