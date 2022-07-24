Постачання "столовими ложками": генерал ЗСУ розповів, яка зброя потрібна Україні

За словами заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка, для стратегічної операції зі звільнення України знадобиться: 2000 бойових бронемашин, 1000 гаубиць, 1000 дронів-камікадзе, 500 танків та 300 РСЗВ.

Поточних постачань зброї недостатньо, щоб навіть проводити контрнаступ у напрямку Херсонської області. Про це заявив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, передає Obozrevatel.

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За його словами, масованої військової підтримки поки що не спостерігається, за допомогою того, що Україна отримує зараз, у кращому разі можна стримувати супротивника, але не вести наступ.

Для стратегічної операції зі звільнення території нашої країни ЗСУ знадобиться:

2000 бойових бронемашин;

1000 гаубиць;

1000 дронів-камікадзе;

500 танків;

300 РСЗВ.

Екс-представник Генштабу уточнив, що, за оцінками наших та західних аналітиків, Росія має близько 2500 бронемашин, до 1500 танків, при цьому Україна просить у Заходу значно менше.

Обсяги озброєнь, які країни Заходу передають Україні зараз, Романенко назвав "столовими ложками" і не більше того.

Дві системи ППО NASAMS

Романенко зазначив, що про анонсовані міністром оборони США Ллойдом Остіном американо-норвезькі ППО президент Зеленський просив ще в березні.

За його словами, це системи з радіусом дії 20 км за висотою та 40 км за дальністю — причому якщо вони комплектуються сучасними ракетами.

Одна установка NASAMS прикриватиме центр прийняття рішень, інша — використовуватиметься за принципом тришкиного каптана: щоб залатати дірку, відривається латка з іншого місця.

Водночас у бойових умовах ці установки ППО поки не перевірялися, але, за попередніми оцінками, вони можуть перехоплювати балістичні та крилаті ракети, включно з "Іскандерами".

Коли закінчиться війна?

Романенко прогнозує, що поточними темпами постачання західних озброєнь ЗСУ зможуть виконати свої бойові завдання лише до кінця наступного року.

"У плані протиповітряної оборони нам дали дві чайні ложки сучасної техніки. Ми дуже раді цій обставині, — пояснив він, — якщо темпи будуть такими ж, то щоб випити всю чашку, це завершиться до кінця наступного року".

Раніше Фокус повідомляв, що через зруйновані мости окупанти не можуть перекидати важку техніку до Херсона. Удари по Антонівському та Дар'євському мостам залишили росіян без постачання артилерії та бронетехніки.

Нагадаємо, що колишній ізраїльський спецназовець воює у лавах ЗСУ. Денис Десятник 14 років служив в ізраїльських спецвійсках. У ЗСУ він створив загін, який здійснює вилазки до тилів військ РФ.