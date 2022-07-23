"Нейтралізували сотні окупантів": ізраїльський колишній спецназовець воює за Україну (фото)

Денис Десятник прослужив 14 років в ізраїльських спецпідрозділах. У ЗСУ він вступив добровольцем, де створив загін, який здійснював рейди в тили російським військам.

Екскомандос ізраїльського спецназу Денис Десятник, який прослужив 14 років у силових структурах, боронив Україну від російської агресії з першого дня вторгнення. Про це повідомляє Ynet.

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Денис Десятник був молодим мігрантом з Узбекистану. Він вступив на службу до спецпідрозділу, а потім працював охоронцем одного з найвідоміших кримінальних авторитетів Ізраїлю. Нещодавно він повернувся з України з пораненням, куди прибув у перші дні вторгнення для боротьби з росіянами.

[ + – ] Денис Десятник був охоронцем мафіозі

За 14 років служби в різних підрозділах він здобув достатньо досвіду. В його послужному списку Армія оборони Ізраїлю, секретний підрозділ прикордонної поліції в Єрусалимі та інші. Зараз у нього є дружина в Хайфі та п'ятеро дітей. Дружина українського походження.

Після звільнення з силових структур Денис став охоронцем Аміра Мольнера — одного з найавторитетніших і найнебезпечніших мафіозі Ізраїлю.

Як Десятник потрапив до України

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З початком війни в Україні наприкінці лютого з Десятником зв'язалися родичі його дружини в Україні, які сказали йому, що побоюються за своє життя, і попросили допомогти вибратися. Десятник, не роздумуючи, вирушив до України, пообіцявши дружині, що повернеться за тиждень. Однак, прибувши в Україну і побачивши розмах та масштаби війни, він зрозумів, що обіцянку доведеться порушити.

"Росіяни вбивали дітей та ґвалтували жінок. Мені було дуже важко це бачити", — розповів Денис.

Він пішов до ЗСУ добровольцем до спеціального розвідувального підрозділу ЗСУ. Як кажуть автори, воно схоже на ізраїльський елітний підрозділ спецназу "Саєрет Маткаль". Йому надали свободу дій, і він створив підрозділ, зокрема з кількома ізраїльтянами українського походження та одним ізраїльським американцем, який раніше воював в Афганістані.

[ + – ] Боєць отримав поранення під час запеклих боїв в Україні

"Ми знищили кілька танків, бронетранспортерів, вертоліт і військову вантажівку та нейтралізували сотні окупантів. Ми дивилися їм просто в очі, бої були жорстокі, і ми втратили 40 побратимів", — каже Десятник.

Під час одного з таких боїв він отримав поранення в ногу з кулемета. Після 4 місяців боїв в Україні він повернувся до Ізраїлю, де почав працювати інструктором з вогнепальної зброї. Причина такого рішення — сім'я та відсутність зарплати у ЗСУ, оскільки він був добровольцем.

[ + – ] Десятник зі своєю дитиною

Якщо йому платитимуть для утримання сім'ї, то боєць каже, що подумає над поверненням до України. Побратими регулярно його кличуть назад. Водночас Десятник упевнений, що Україна переможе у війні.

"Їхній бойовий дух набагато вищий, ніж у росіян. Можливо, вони недостатньо екіпіровані та не мають професійних командирів, але, на відміну від росіян, вони борються за свій дім", — резюмував екскомандос.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, ізраїльський "Моссад" допоміг вичислити російських "кротів" в Україні.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль атакував завод зі збору іранських безпілотників у Сирії, знищивши й склад із готовими БПЛА.