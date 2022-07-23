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"Нейтралізували сотні окупантів": ізраїльський колишній спецназовець воює за Україну (фото)

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ізраїльські військові в зсу
Десятник у ЗСУ (крайній ліворуч)

Денис Десятник прослужив 14 років в ізраїльських спецпідрозділах. У ЗСУ він вступив добровольцем, де створив загін, який здійснював рейди в тили російським військам.

Екскомандос ізраїльського спецназу Денис Десятник, який прослужив 14 років у силових структурах, боронив Україну від російської агресії з першого дня вторгнення. Про це повідомляє Ynet.

Денис Десятник був молодим мігрантом з Узбекистану. Він вступив на службу до спецпідрозділу, а потім працював охоронцем одного з найвідоміших кримінальних авторитетів Ізраїлю. Нещодавно він повернувся з України з пораненням, куди прибув у перші дні вторгнення для боротьби з росіянами.

ізраїльтяни в зсу
Денис Десятник був охоронцем мафіозі

За 14 років служби в різних підрозділах він здобув достатньо досвіду. В його послужному списку Армія оборони Ізраїлю, секретний підрозділ прикордонної поліції в Єрусалимі та інші. Зараз у нього є дружина в Хайфі та п'ятеро дітей. Дружина українського походження.

Після звільнення з силових структур Денис став охоронцем Аміра Мольнера — одного з найавторитетніших і найнебезпечніших мафіозі Ізраїлю.

Як Десятник потрапив до України

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З початком війни в Україні наприкінці лютого з Десятником зв'язалися родичі його дружини в Україні, які сказали йому, що побоюються за своє життя, і попросили допомогти вибратися. Десятник, не роздумуючи, вирушив до України, пообіцявши дружині, що повернеться за тиждень. Однак, прибувши в Україну і побачивши розмах та масштаби війни, він зрозумів, що обіцянку доведеться порушити.

"Росіяни вбивали дітей та ґвалтували жінок. Мені було дуже важко це бачити", — розповів Денис.

Він пішов до ЗСУ добровольцем до спеціального розвідувального підрозділу ЗСУ. Як кажуть автори, воно схоже на ізраїльський елітний підрозділ спецназу "Саєрет Маткаль". Йому надали свободу дій, і він створив підрозділ, зокрема з кількома ізраїльтянами українського походження та одним ізраїльським американцем, який раніше воював в Афганістані.

поранення дениса десятника
Боєць отримав поранення під час запеклих боїв в Україні

"Ми знищили кілька танків, бронетранспортерів, вертоліт і військову вантажівку та нейтралізували сотні окупантів. Ми дивилися їм просто в очі, бої були жорстокі, і ми втратили 40 побратимів", — каже Десятник.

Під час одного з таких боїв він отримав поранення в ногу з кулемета. Після 4 місяців боїв в Україні він повернувся до Ізраїлю, де почав працювати інструктором з вогнепальної зброї. Причина такого рішення — сім'я та відсутність зарплати у ЗСУ, оскільки він був добровольцем.

захисники України
Десятник зі своєю дитиною

Якщо йому платитимуть для утримання сім'ї, то боєць каже, що подумає над поверненням до України. Побратими регулярно його кличуть назад. Водночас Десятник упевнений, що Україна переможе у війні.

"Їхній бойовий дух набагато вищий, ніж у росіян. Можливо, вони недостатньо екіпіровані та не мають професійних командирів, але, на відміну від росіян, вони борються за свій дім", — резюмував екскомандос.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, ізраїльський "Моссад" допоміг вичислити російських "кротів" в Україні.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль атакував завод зі збору іранських безпілотників у Сирії, знищивши й склад із готовими БПЛА.