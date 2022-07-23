"Нейтрализовали сотни оккупантов": израильский экс-спецназовец воюет за Украину (фото)

Денис Десятник прослужил 14 лет в израильских спецподразделениях. В ВСУ он вступил добровольцем, где создал отряд, совершавший рейды в тылы российским войскам.

Экс-командос израильского спецназа Денис Десятник, прослуживший 14 лет в силовых структурах, оборонял Украину от российской агрессии с первого дня вторжения. Об этом сообщает Ynet.

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Денис Десятник был молодым мигрантом из Узбекистана. Он поступил на службу в спецподразделение, а затем работал телохранителем одного из самых известных криминальных авторитетов Израиля. Недавно он вернулся из Украины с ранением, куда прибыл в первые дни вторжения для борьбы с русскими.

[ + – ] Денис Десятник был телохранителем мафиози

За 14 лет службы в разных подразделениях он получил достаточно опыта. В его послужном списке Армия оборони Израиля, секретное подразделение пограничной полиции в Иерусалиме и другие. Сейчас у него есть жена в Хайфе и пятеро детей. Супруга украинского происхождения.

После ухода из силовых структур Денис стал телохранителем Амира Мольнера — одного из самых авторитетных и опасных мафиози Израиля.

Как Десятник попал в Украину

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С началом войны в Украине в конце февраля с Десятником связались родственники его жены в Украине, которые сказали ему, что опасаются за свою жизнь, и попросили его помочь выбраться. Десятник, не раздумывая, отправился в Украину, пообещав жене, что вернется через неделю. Однако прибыв в Украину и увидев размах и масштабы войны, он понял, что обещание придется нарушить.

"Русские убивали детей и насиловали женщин. Мне было очень тяжело это видеть", — рассказал Денис.

Он пошел в ВСУ добровольцем в специальное разведывательное подразделение ВСУ. Как говорят авторы, оно схоже с израильским элитным подразделением спецназа "Сайерет Маткаль". Ему была предоставлена ​​свобода действий, и он создал подразделение, в том числе с несколькими израильтянами украинского происхождения и одним израильским американцем, ранее воевавшим в Афганистане.

[ + – ] Боец получил ранение в ходе ожесточенных боев в Украине

"Мы уничтожили несколько танков, бронетранспортеров, вертолет и военный грузовик, и нейтрализовали сотни оккупантов. Мы смотрели им прямо в глаза, бои были жестокими, и мы потеряли 40 побратимов", — говорит Десятник.

Во время одного из таких боев он получил ранение в ногу из пулемета. После 4 месяцев боев в Украине он вернулся в Израиль, где стал работать инструктором по огнестрельному оружию. Причина такого решения — семья и отсутствие зарплаты в ВСУ так как он был добровольцем.

[ + – ] Десятник со своим ребенком

Если ему будут платить для содержания семьи, то боец говорит, что подумает над возвращением в Украину. Побратимы регулярно его зовут обратно. Вместе с тем Десятник уверен, что Украина победит в войне.

"Их боевой дух намного выше, чем у русских. Возможно, они недостаточно экипированы и не имеют профессиональных командиров, но, в отличие от русских, они сражаются за свой дом", — резюмировал экс-командос.

Напомним, по данным СМИ, израильский "Моссад" помог вычислять российских "кротов" в Украине.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал завод по сбору иранских беспилотников в Сирии, уничтожив и склад с готовыми БПЛА.