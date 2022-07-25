В США бесплатно протезируют бойцов ВСУ, которые потеряли ноги или руки (фото)

По словам протезиста из Limb Lab, потерять одну из конечностей — все равно, что потерять близкого друга или родственника. Очень сложно и физически, и психологически.

В минувшую субботу пятеро украинских военных, потерявших руки или ноги в боях против России, прибыли в столицу штата Миннесоты Миннеаполис для протезирования. Об этом сообщает Fox News.

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Автором этого проекта стал местный протезист Джейкоб Градинар, представляющий службу протезирования Limb Lab из Рочестера.

"Мы начали думать, как мы жители Миннесоты могли бы помочь Украине, вместо того, чтобы просто сидеть сложа руки и только рассуждать об этом, — пояснил специалист. — Потерять одну из конечностей — это все равно, что потерять близкого друга или родственника. Это очень сложно, как физически, так и психологически".

[ + – ] Протезирование для военных [ + – ] Протезирование для военных. [ + – ] Протезирование для военных.

Совместными усилиями с организацией Protez Foundation Градинар запустил проект помощи украинцам. Кампания Prosthetics for Ukrainians уже помогла детям из Украины, солдатам и гражданским лицам, которые приехали в США, чтобы получить бесплатные протезы.

По словам организаторов проекта, многие солдаты потеряли конечности, но рядовых граждан, оставшихся без рук или ног, тоже очень много, в их числе и дети.

Вся документация по этому проекту, визы и все необходимое для поездки согласовывалось в Министерстве обороны США.

"Понадобилось два месяца, чтобы получить все необходимые разрешения и привезти людей для протезирования в США", — объяснил Юрий Арошидзе, один из руководителей проекта.

Один из военнослужащих, которые приземлились в США, был на кресло-каталке. Он потерял обе свои ноги в боях.

"Хочу показать людям, которые без ног… что жизнь на этом не заканчивается. Хочу продолжать заниматься спортом и продолжать жить", — сказал 21-летний Даниил. Остальным украинским военным, которые прибыли в США, примерно столько же лет.

Ранее Фокус сообщал, что преподаватель из Киевской области рассказал о пытках в плену, где он потерял пальцы рук и часть стопы.

Напомним, что, по оценкам Минобороны, договориться с РФ не удастся, поэтому Украине придется побеждать на поле боя. Профессиональные военные советники из США усилят оборонную мощь Украины, а пилоты ВСУ уже завтра готовы начать подготовку на истребителях F-16.