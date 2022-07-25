У США безплатно протезують бійців ЗСУ, які втратили ноги чи руки (фото)
За словами протезиста з Limb Lab, втратити одну з кінцівок — усе одно, що втратити близького друга чи родича. Дуже складно і фізично, і психологічно.
Минулої суботи п'ятеро українських військових, які втратили руки чи ноги в боях проти Росії, прибули в столицю штату Міннесота Міннеаполіс для протезування. Про це повідомляє Fox News.
Автором цього проєкту став місцевий протезист Джейкоб Градінар, який представляє службу протезування Limb Lab із Рочестера.
"Ми почали думати, як ми, жителі Міннесоти, могли б допомогти Україні замість того, щоб просто сидіти склавши руки й тільки міркувати про це, — пояснив фахівець. — Втратити одну з кінцівок — це все одно, що втратити близького друга чи родича. Це дуже складно як фізично, так і психологічно".
Спільними зусиллями з організацією Protez Foundation Градинар розпочав проєкт допомоги українцям. Компанія Prosthetics for Ukrainians уже допомогла дітям із України, солдатам і цивільним особам, які приїхали в США, щоб отримати безплатні протези.
За словами організаторів проєкту, багато солдатів втратили кінцівки, але пересічних громадян, які залишилися без рук чи ніг, теж дуже багато, серед них і діти.
Уся документація щодо цього проєкту, візи та все необхідне для поїздки узгоджували в Міністерстві оборони США.
"Потрібно два місяці, щоб отримати всі необхідні дозволи та привезти людей для протезування в США", — пояснив Юрій Арошідзе, один із керівників проєкту.
Один із військовослужбовців, які приземлилися в США, був на кріслі-каталці. Він втратив обидві ноги в боях.
"Хочу показати людям, які без ніг... що життя на цьому не закінчується. Хочу продовжувати займатися спортом і продовжувати жити", — сказав 21-річний Данило. Решті українських військових, які прибули в США, приблизно стільки ж років.
Раніше Фокус повідомляв, що викладач із Київської області розповів про тортури в полоні, де він втратив пальці рук і частину стопи.
Нагадаємо, що, за оцінками Міноборони, домовитися з РФ не вдасться, тож Україні доведеться перемагати на полі бою. Професійні військові радники зі США посилять оборонну міць України, а пілоти ЗСУ вже завтра готові розпочати підготовку на винищувачах F-16.