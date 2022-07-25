У США безплатно протезують бійців ЗСУ, які втратили ноги чи руки (фото)

За словами протезиста з Limb Lab, втратити одну з кінцівок — усе одно, що втратити близького друга чи родича. Дуже складно і фізично, і психологічно.

Минулої суботи п'ятеро українських військових, які втратили руки чи ноги в боях проти Росії, прибули в столицю штату Міннесота Міннеаполіс для протезування. Про це повідомляє Fox News.

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Автором цього проєкту став місцевий протезист Джейкоб Градінар, який представляє службу протезування Limb Lab із Рочестера.

"Ми почали думати, як ми, жителі Міннесоти, могли б допомогти Україні замість того, щоб просто сидіти склавши руки й тільки міркувати про це, — пояснив фахівець. — Втратити одну з кінцівок — це все одно, що втратити близького друга чи родича. Це дуже складно як фізично, так і психологічно".

[ + – ] Протезування для військових [ + – ] Протезування для військових [ + – ] Протезування для військових

Спільними зусиллями з організацією Protez Foundation Градинар розпочав проєкт допомоги українцям. Компанія Prosthetics for Ukrainians уже допомогла дітям із України, солдатам і цивільним особам, які приїхали в США, щоб отримати безплатні протези.

За словами організаторів проєкту, багато солдатів втратили кінцівки, але пересічних громадян, які залишилися без рук чи ніг, теж дуже багато, серед них і діти.

Уся документація щодо цього проєкту, візи та все необхідне для поїздки узгоджували в Міністерстві оборони США.

"Потрібно два місяці, щоб отримати всі необхідні дозволи та привезти людей для протезування в США", — пояснив Юрій Арошідзе, один із керівників проєкту.

Один із військовослужбовців, які приземлилися в США, був на кріслі-каталці. Він втратив обидві ноги в боях.

"Хочу показати людям, які без ніг... що життя на цьому не закінчується. Хочу продовжувати займатися спортом і продовжувати жити", — сказав 21-річний Данило. Решті українських військових, які прибули в США, приблизно стільки ж років.

Раніше Фокус повідомляв, що викладач із Київської області розповів про тортури в полоні, де він втратив пальці рук і частину стопи.

Нагадаємо, що, за оцінками Міноборони, домовитися з РФ не вдасться, тож Україні доведеться перемагати на полі бою. Професійні військові радники зі США посилять оборонну міць України, а пілоти ЗСУ вже завтра готові розпочати підготовку на винищувачах F-16.