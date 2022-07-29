Россия проигрывает по многим направлениям: Путин ищет новую стратегию, — Бен Уоллес (видео)

Министр обороны Великобритании объяснил, что путинский план "A", "B", "C" не сработали, и теперь он может прибегнуть к плану "D". По его словам, мы имеем дело с фашистским государством, которое вторглось в Украину.

В Украине российские войска проигрывают по многим направлениям на поле боя, поэтому Владимир Путин может попытаться вновь изменить военную стратегию. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, передает Sky News.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Уоллес вспомнил, что незадолго до начала войны он, как и глава британского МИда Лиз Трас, ездил в Москву на переговоры со своими российскими коллегами.

"Мы сохраняем линию коммуникации открытой, я встречался с послом Китая, он прав в том, что нужно всегда пытаться договариваться, даже если это сложно или неприятно", — сказал Уоллес.

Путина все отговаривали от войны — и друзья, и враги

Вместе с тем, Уоллес признает, что дипломатия не всегда работает.

"Часто все зависит от намерений другой страны. Президент Путин ведет себя вопреки всякой логике, в том что касается Украины. Все — будь то его друзья или враги — пытались его отговорить [от полномасштабной войны]. Президенты, премьер-министры… мы наблюдали марафон телефонных переговоров с Макроном. Но он все же пошел на это", — пояснил Уоллес.

[ + – ] Бен Уоллес об Украине с 12: 48.

"Но когда ты не хочешь выслушать причины и объяснения, то, к сожалению в конечном итоге оказываешься в крайне сложном положении, как сейчас в Украине, — предупредил он. — Идет полномасштабная война, и россияне проигрывают на поле боя по многим направлениям… Ни один из путинских планов — "A", "B", "C" — не сработал, поэтому он может прибегнуть к плану "D".

По словам Уоллеса, в некоторых случаях никакие советы, увещевания и теплые слова ни к чему не приводят.

"Иногда теплые слова приходится дополнять жесткой силой", — считает он.

О фашистском государстве, которое вторглось в Украину

Главы Минобороны ответил на вопрос о том, не считает ли он ошибкой февральские заявления министра иностранных дел Лиз Трасс, которая поддерживала добровольцев, решивших воевать на стороне Украины.

"Думаю, она просто говорила о благородстве. Мы имеем дело с фашистским государством, которое вторглось в Украину, я имею в виду то, что делает президент Путин. На лицо военные преступления, изнасилования, мародерства… В жилые районы городов летят ракеты, 2,5 млн украинцев депортированы в Россию через фильтрационные лагеря", — ответил на вопрос Уоллес.

"Она говорила о благородных мотивах, и, думаю, мы все в этой стране придерживаемся аналогичного мнения. Взгляните на телеэкраны, и не важно, к какой партии мы принадлежим, к лейбористской, консервативной, или даже к SNP (Шотландской национальной партии, выступающей за независимость Шотландии от Великобритании). Ведь, то, что происходит, неправильно, так не должно быть, это жестоко, и это происходит у нас на пороге. Вот, думаю, что она хотела сказать".

Ранее Фокус сообщал, что, по данным Reuters, агенты, на которых полагался Кремль в Украине, переоценили свои возможности.