Росія програє на багатьох напрямках: Путін шукає нову стратегію, — Бен Воллес (відео)

Міністр оборони Великобританії пояснив, що путінські плани "A", "B", "C" не спрацювали, і тепер він може вдатися до плану "D". За його словами, ми маємо справу з фашистською державою, яка вторглася до України.

В Україні російські війська програють на багатьох напрямках на полі бою, тому Володимир Путін може спробувати знову змінити військову стратегію. Про це заявив глава Міноборони Великобританії Бен Воллес, повідомляє Sky News.

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Воллес згадав, що незадовго до початку війни він, як і голова британського МЗС Ліз Трасс, їздив до Москви на переговори зі своїми колегами.

"Ми зберігаємо лінію комунікації відкритою, я зустрічався з послом Китаю, він має рацію в тому, що потрібно завжди намагатися домовлятися, навіть якщо це складно чи неприємно", — сказав Воллес.

Путіна всі відмовляли від війни — і друзі, і вороги

Водночас Воллес визнає, що дипломатія не завжди працює.

"Часто все залежить від намірів іншої країни. Президент Путін поводиться всупереч будь-якій логіці, що стосується України. Усі — чи то його друзі чи вороги — намагалися його відмовити [від повномасштабної війни]. Президенти, прем'єр-міністри… ми спостерігали марафон телефонних переговорів із Макроном. Але він все ж таки пішов на це", — пояснив Воллес.

[ + – ] Бен Воллес про Україну з 12:48.

"Але коли ти не хочеш вислухати причини та пояснення, то, на жаль, зрештою опиняєшся в вкрай складному становищі, як зараз в Україні, — попередив він. — Йде повномасштабна війна, і росіяни програють на полі бою на багатьох напрямках… Жоден з путінських планів — "A", "B", "C" — не спрацював, тому він може вдатися до плану "D".

За словами Воллеса, у деяких випадках жодні поради, умовляння та теплі слова ні до чого не призводять.

"Іноді теплі слова доводиться доповнювати жорсткою силою", — вважає він.

Про фашистську державу, яка вторглася в Україну

Глава Міноборони відповів на запитання, чи не вважає він помилкою лютневі заяви міністра закордонних справ Ліз Трасс, яка підтримувала добровольців, які вирішили воювати на боці України.

"Думаю, вона просто говорила про благородство. Ми маємо справу з фашистською державою, яка вторглася в Україну, я маю на увазі те, що робить президент Путін. На лице воєнні злочини, зґвалтування, мародерства... 5 млн українців депортовано до Росії через фільтраційні табори", — відповів на запитання Воллес.

"Вона говорила про шляхетні мотиви, і, думаю, ми всі в цій країні дотримуємося аналогічної думки. Погляньте на телеекрани, і не важливо, до якої партії ми належимо, до лейбористської, консервативної, або навіть до SNP (Шотландської національної партії, яка виступає за незалежність Шотландії від Великобританії). Адже те, що відбувається, неправильно, так не повинно бути, це жорстоко, і це відбувається у нас на порозі. Ось думаю, що вона хотіла сказати".

Раніше Фокус повідомляв, що за даними Reuters, агенти, на яких покладався Кремль в Україні, переоцінили свої можливості.