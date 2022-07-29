Теперь официально: Галаган ушел в отставку с поста командующего Сил спецопераций

На смену Григорию Галагану, который 29 июля подвел черту под своим пребыванием на посту командующего Сил спецопераций, придет Виктор Хоренко.

Григорий Галаган официально покинул пост командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Телеграм-канале "Оперативний ЗСУ Chat".

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"Я благодарен каждому, кто честно и самоотверженно выполнял и продолжает выполнять свои обязанности в составе Сил специальных операций ВСУ", — сказал Галаган.

Он подчеркнул, что, несмотря на все преграды, военные продолжали выполнять непростую, но важную работу. И достойно защищали свой народ. Командующий Силами спецопераций выразил уверенность в том, что ССО Украины продолжат это дело и дальше.

"Люди важнее железа – это правило для воинов ССО было главным и должно оставаться незыблемым всегда", — резюмировал Командующий Сил специальных операций ВС Украины – генерал-майор Григорий Галаган.

Что известно об отставке Галагана

Президент Украины назначил Галагана на должность 25 августа 2020 года, предварительно уволив Игоря Лунева. Галаган обещал качественно выполнять задачи в различных условиях и продолжить работу по развитию морского и авиационного компонентов ССО ВСУ.

Галаган – ветеран войны на Донбассе, его ранили во время выполнения боевого задания в апреле 2015 года.

25 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с должности нынешнего командующего ССО Григория Галагана.

Напомним, 25 июля Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ). Должность занял Хоренко Виктор Александрович.

К слову, несколькими годами ранее, в 2019 году, командующий Силами специальных операций Игорь Лунев на торжественной части инаугурации не отдал честь Зеленскому. Тогда в Генштабе все списали на волнение военного и Лунев наказания не понес.