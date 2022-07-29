Тепер офіційно: Галаган пішов у відставку з посади командувача Сил спецоперацій

На зміну Григорію Галагану, який 29 липня підвів риску під своїм перебуванням на посаді командувача Сил спецоперацій, прийде Віктор Хоренко.

Григорій Галаган офіційно залишив посаду командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Про це повідомили в "Телеграм"-каналі "Оперативний ЗСУ Chat".

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"Я вдячний кожному, хто чесно та самовіддано виконував і продовжує виконувати свої обов'язки в складі Сил спеціальних операцій ЗСУ", — сказав Галаган.

Він наголосив, що, незважаючи на всі перепони, військові продовжували виконувати непросту, але важливу роботу й гідно боронили свій народ. Командувач Силами спецоперацій висловив упевненість у тому, що ССО України продовжать цю справу й надалі.

"Люди важливіші за залізо — це правило для воїнів ССО було головним і повинно залишатися непорушним завжди", — резюмував Командувач Сил спеціальних операцій ЗС України — генерал-майор Григорій Галаган.

Що відомо про відставку Галагана

Президент України призначив Галагана на посаду 25 серпня 2020 року, попередньо звільнивши Ігоря Луньова. Галаган обіцяв якісно виконувати завдання в різних умовах і продовжити роботу з розвитку морського й авіаційного компонентів ССО ЗСУ.

Галаган — ветеран війни на Донбасі, його поранили під час виконання бойового завдання у квітні 2015 року.

25 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив із посади нинішнього командувача ССО Григорія Галагана.

Нагадаємо, 25 липня Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ). Посаду обійняв Хоренко Віктор Олександрович.

До речі, кількома роками раніше, 2019 року, командувач Силами спеціальних операцій Ігор Луньов на урочистій частині інавгурації не віддав честь Зеленському. Тоді в Генштабі все списали на хвилювання військового, і Луньов покарання не поніс.