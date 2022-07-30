Стреляли из С-300: Харьков снова подвергся ракетной атаке оккупантов (фото)

На данный момент известно об одной пострадавшей. 50-летняя жительница Харьковского района госпитализирована.

Российские военные продолжают обстреливать Харьков и Харьковскую область, ночь на 30 июля не стала исключением. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, на этот раз атаке подверглись Слободской и Новобаварский районы города.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Около трех часов ночи в результате обстрела училища разрушено здание центрального корпуса и спортивного зала, возник пожар. Около пяти часов оккупанты утра попали в землю возле ранее разрушенного здания. Предварительно – пострадавших нет", – сообщил чиновник.

По информации Штаба обороны Харькова, для обстрела оккупанты использовали ракеты ЗРК С-300.

Городской голова Харькова Игорь Терехов также подтвердил прилет по училищу. Он пишет о том, что по учебному заведению было выпущено три ракеты, уничтожившие центральный корпус и спровоцировавшие масштабный пожар.

"Второй прилет в районе Холодной горы пришелся в землю. Никто не пострадал, ничего не разрушено, только стекла в близлежащих домах повылетали", – добавил мэр.

Фото: Игорь Терехов/telegram

В Новобаварском районе в результате обстрела на территории возле двухэтажного нежилого здания обнаружена воронка размерами 9 на 10 м и глубиной 5,5 м. В помещении повреждены стены, оконные рамы, часть крыши. Тип ракеты еще устанавливается, заявил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Досталось и Харьковской области. На протяжении суток ВС РФ били по Чугуевскому, Изюмскому, Харьковскому и Богодуховскому районам, из-за чего на объектах критической инфраструктуры, предприятиях, домах, складах и хозяйственных сооружениях возникли пожары, на тушение которых выезжали сотрудники ГСЧС. В результате обстрелов в Золочеве горели три гектара пшеницы.

Не обошлось и без пострадавших. 50-летняя жительница Харьковского района была госпитализирована с травмами, полученными в результате ракетных атак россиян.

Напомним, 21 июля оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Харькове. Ранения получили 17 мирных жителей.Один харьковчанин погиб, еще один был тяжело травмирован.