Стріляли із С-300: Харків знову зазнав ракетної атаки окупантів (фото)

Наразі відомо про одну постраждалу. 50-річну мешканку Харківського району госпіталізували.

Російські військові продовжують обстрілювати Харків і Харківську область, ніч на 30 липня не стала винятком. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, цього разу атаки зазнали Слобідський і Новобаварський райони міста.

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"Близько третьої години ночі внаслідок обстрілу училища зруйновано будівлю центрального корпусу та спортивного залу, виникла пожежа. Близько п'ятої години окупанти ранку поцілили в землю біля раніше зруйнованої будівлі. Попередньо — постраждалих немає", — повідомив чиновник.

За інформацією Штабу оборони Харкова, для обстрілу окупанти використовували ракети ЗРК С-300.

Міський голова Харкова Ігор Терехов також підтвердив приліт по училищу. Він пише про те, що в навчальному закладі було випущено три ракети, що знищили центральний корпус і спровокували масштабну пожежу.

"Другий приліт у районі Холодної гори припав у землю. Ніхто не постраждав, нічого не зруйновано, тільки шибки в прилеглих будинках повилітали", — додав мер.

Фото: Ігор Терехов/telegram

У Новобаварському районі внаслідок обстрілу на території біля двоповерхової нежитлової будівлі виявили вирву розмірами 9 на 10 м і глибиною 5,5 м. У приміщенні пошкоджено стіни, віконні рами, частину даху. Тип ракети встановлюють, заявив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

Дісталося й Харківщині. Протягом доби ЗС РФ били по Чугуївському, Ізюмському, Харківському та Богодухівському районах, через що на об'єктах критичної інфраструктури, підприємствах, будинках, складах і господарських спорудах виникли пожежі, на гасіння яких виїжджали співробітники ДСНС. Унаслідок обстрілів у Золочеві горіли три гектари пшениці.

Не обійшлося й без постраждалих. 50-річну жительку Харківського району госпіталізували з травмами, отриманими внаслідок ракетних атак росіян.

Нагадаємо, 21 липня окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту в Харкові. Поранення отримали 17 мирних жителів. Один харків'янин загинув, ще одного тяжко травмували.