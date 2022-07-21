Війська РФ укотре завдали ударів по Харкову: що відомо (фото, відео)

За даними місцевої влади, під обстріл знову потрапила зупинка громадського транспорту, через що є багато поранених.

Російські війська вкотре обстріляли Харків. У результаті поранено 17 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у "Телеграмі".

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Обстріл Харкова розпочався в районі 9:30 ранку, Синєгубов закликав мешканців не залишати укриття й без потреби не виходити на вулицю. За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу поранення отримали 17 людей.

За словами міського голови Ігоря Терехова, окупанти завдали удару по зупинках громадського транспорту. Відомо про одного загиблого. Серед 17 поранених одна людина в украй тяжкому стані.

Також мер повідомив, що є потрапляння в один із медичних закладів Харкова.

У "Телеграм"-каналах "Ху*вий Харків" і "ТРУХА Україна" опублікували відео диму, що здіймається, на місці обстрілу.

За даними місцевого видання Kharkiv Today, під обстрілами знову була Салтівка.

Через обстріл також припинили роботу метрополітену по Салтівській лінії з 9:35 до 10:25. Наразі рух відновили.

Нагадаємо, 20 липня ЗС РФ завдали удару з "Ураганів" по Харкову. В результаті ракети поцілили у зупинку в Київському районі.

Раніше вдень 11 липня обстріляли приватні будинки та цивільну інфраструктуру в Харкові. Уламки поцілили в торговий центр "Французький бульвар".