Войска РФ в очередной раз нанесли удары по Харькову: что известно (фото, видео)

По данным местных властей, под обстрел вновь попала остановка общественного транспорта из-за чего есть много раненых.

Российские войска в очередной раз обстреляли Харьков. В результате ранено 17 человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграме.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Обстрел Харькова начался в районе 9:30 утра, Синегубов призвал жителей не покидать укрытий и без нужды не выходить на улицу. По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов ранения получили 17 человек.

По словам городского головы Игоря Терехова, оккупанты нанесли удар по остановкам общественного транспорта. Известно об одном погибшем. Среди 17 раненых один человек в крайне тяжелом состоянии.

Также мэр сообщил, что есть попадание в одно из медицинских учреждений Харькова.

В телеграм-каналах "Ху*вый Харьков" и "ТРУХА Украина" опубликовали видео вздымающегося дыма на месте обстрела.

По данным местного издания "Kharkiv Today", под обстрелами вновь была Салтовка.

Из-за обстрелов также была приостановлена работа метрополитена по Салтовской линии с 9:35 до 10:25. Сейчас движение восстановлено.

Напомним, 20 июля ВС РФ нанесли удар из "ураганов" по Харькову. В результате ракеты попали в остановку в Киевском районе.

Ранее днем 11 июля обстреляли частные дома и гражданскую инфраструктуру в Харькове. Осколки попали в торговый центр "Французский бульвар".