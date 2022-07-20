Армия РФ обстреляла Харьков из "Ураганов": снаряд попал в остановку, есть погибшие (фото)

В результате обстрела Киевского района умер 13-летний мальчик, его 15-летняя сестра ранена. Пострадали здания мечети, фитнес-центра и жилые дома.

Российские военные утром 20 июля обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня (РСЗО), погибли 3 человека. Об этом написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

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Среди погибших – 13-летний мальчик, его 15-летняя сестра получила ранения. Госпитализирована 72-летняя женщина. Люди ожидали на остановке общественный транспорт, подчеркнул глава ОВА.

В Харьковской областной прокуратуре позже добавили, что в числе погибших были супруги – 69-летний мужчина и 68-летняя женщина.

По данным следствия, 20 июля около 9:30 утра оккупанты обстреляли Киевский район предварительно из РСЗО "Ураган".

"Следователи, криминалисты, взрывотехники на месте. Устанавливают личности погибших, осматривают места происшествия и регистрируют факт обстрела со стороны России", – отметил в Facebook начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Городской глава Игорь Терехов в эфире единого телемарафона уточнил, что в результате обстрела повреждено здание мечети. На фотографиях с места обстрела видны выбитые окна в фитнес-центре RDX и жилых домах, расположенных возле остановки транспорта.

"Российские агрессоры абсолютно без разбора обстреливают Харьков – мирные жилые микрорайоны, гибнут гражданские", – констатировал он.

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Местные Telegram-каналы пишут о прилетах снарядов по парковке возле супермаркета "Караван". В этом месте обошлось без жертв.

Напомним, что ВС РФ днем 11 июля обстреляли частные дома и гражданскую инфраструктуру в Харькове. Осколки попали в торговый центр "Французский бульвар".

Ночью в этот же день российская ракета попала в 6-ти этажный жилой дом в центре Харькова. Тогда из Белгорода выпустили до 5 ракет, 2 упали на границе с Украиной.

Утром 9 июля армия РФ ударила ракетой по центру Харькова, несколько человек получили ранения.